Diretor do Grêmio ‘rouba’ coletiva de Mano e dispara contra arbitragem

Grêmio reclama de expulsão de Kannemann no primeiro tempo, e de pênalti de Marlon no último minuto, e perde por 1 a 0 em Bragança Paulista / Crédito: Jogada 10

O Grêmio optou por substituir a entrevista coletiva do técnico Mano Menezes por um quase pronunciamento de Guto Peixoto, diretor de futebol do Tricolor. Ele descascou a arbitragem do paranaense Lucas Casagrande, exigiu uma “profissionalização” dos árbitros e sugeriu rebaixamento dos juízes. “A gente vai ter que ir de novo na CBF. Nós já fomos uma vez, já fomos duas vezes e nós vamos ter que ir de novo para sermos ouvidos, para que haja um equilíbrio nas escalas dos árbitros. Eu não estou nem pedindo mais equilíbrio dentro do campo. Eu quero que ponham árbitros equilibrados, árbitros que têm boas arbitragens. E tem muitos, não são poucos. E por que nos nossos jogos vem um que estava punido há cinco meses? Agora vem um menino que, desculpa, tinha que estar apitando o sub-17. A CBF tinha que implantar o rebaixamento de árbitros. Isso que ela tinha que fazer. Todo ano, rebaixa quatro e sobe quatro”, comentou o dirigente do Grêmio.

Vale lembrar que o Grêmio ficou na bronca por dois lances na derrota para o Bragantino por 1 a 0, neste sábado (4). O primeiro veio no finalzinho do primeiro tempo, quando Kannemann foi expulso direto por agressão a Pedro Henrique. O VAR sequer interveio, e não há nenhuma imagem conclusiva de falta. Além disso, o Tricolor questionou o pênalti supostamente cometido por Marlon no último minuto, no lance que saiu o gol do jogo. “Agora vem um menino que, desculpa, tinha que estar apitando o sub-17. A CBF tinha que implantar o rebaixamento de árbitros. Isso que ela tinha que fazer. Todo ano, rebaixa quatro e sobe quatro.”, acrescentou. Marlon, aliás, deixou o jogo falando em “roubo”. Peixoto destacou: “Eu não usei a palavra roubo, né? Primeiro, defendendo os atletas quando saem de campo, depois de uma arbitragem como foi a de hoje, a gente tem que entender. Ele não é o culpado. Ele não é o réu, o réu é outro. Ele foi uma consequência, ele agiu para se defender, vamos usar dessa forma. Então, em primeiro lugar, vamos isentar o Marlon disso. Eu, de novo, não falei em roubar, falei que não quero fazer ilações. Às vezes dá até para pensar isso, porque é tantas coisas, mas não falei nesse ponto”, concluiu.