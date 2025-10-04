Cruzeiro x Sport: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Cruzeiro e Sport se enfrentam no domingo (5), no Mineirão, às 20h30 (de Brasília), pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro. Em terceiro lugar na tabela, a Raposa segue em busca de diminuir a vantagem para o líder Flamengo. Por outro lado, o Leão está na lanterna da competição e tenta sobreviver.

Como chega o Cruzeiro

Após empatar com o Flamengo fora de casa, no confronto direto pela liderança na última rodada, o Cruzeiro busca vencer na rodada para se aproximar da primeira colocação. Para a partida, o técnico Leonardo Jardim não vai poder contar com o lateram Willian, que foi expulso no último jogo e com o zagueiro Fabrício Bruno, o volante Lucas Romero e o atacante Kaio Jorge, que receberam o terceiro cartão amarelo e vão cumprir suspensão automática.

Como chega o Sport

Amargando a lanterna da competição, o Sport vem de um empate com o Fluminense em casa. Com apenas 15 pontos, o Leão tenta um sopro de esperança para tentar permanecer na Série A. Para o jogo, portanto, o técnico Daniel Paulista terá o desfalque do lateral-direito Hereda, que está no departamento médico. Além disso, o lateral-direito Matheus Alexandre também fica fora da partida. Ele vai cumprir suspensão automática por três cartões amarelos. Aderlan é dúvida para o confronto. Por outro lado, o Leão contará com o retorno de Derik, que estava suspenso contra o Fluminense e do meia Sérgio Oliveira, que volta a ficar à disposição depois de dois meses lesionado.

CRUZEIRO X SPORT

27° rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 05/10/2025, às 20h30 (de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

CRUZEIRO: Cássio; Kauã Moraes, João Marcelo, Villalba e Kaiki Bruno; Walace e Lucas Silva; Christian, Matheus Pereira e Matheus Henrique; Gabigol. Técnico: Leonardo Jardim

SPORT: Gabriel; Aderlan (Igor Cariús), Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Zé Lucas, Hyoran e Lucas Lima; Barletta e Ignacio Ramírez. Técnico: Daniel Paulista

Árbitro: Jefferson Ferreira (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)