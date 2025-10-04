Corinthians x Always Ready, pela Libertadores feminina: onde assistir e escalações

Corinthians x Always Ready, pela Libertadores feminina: onde assistir e escalaçõesEquipes, que tropeçaram na estreia, se enfrentam neste domingo (5), às 16h, pela segunda rodada do Grupo A da competição
Depois de tropeço na estreia, Corinthians e Always Ready voltam a campo no próximo domingo (5). As equipes se enfrentam, às 16h (de Brasília), no estádio Francisco Urbano, em Morón, na Argentina, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores Feminina.
O último confronto entre as duas equipes, aliás, ocorreu em 09 de outubro de 2023, também pela Libertadores Feminina. Na ocasião, as Brabas venceram por 6 a 0, com gols de Millene (três vezes), Jaqueline, Fernanda e Tamires, no duelo que aconteceu no estádio Estádio Metropolitano de Techo (Estádio de Techo), em Bogotá.
Onde assistir
O duelo do Corinthians na Libertadores, assim, terá transmissão dos seguintes canais e streamings: SporTV, Canal GOAT, YouTube NSports, Pluto TV, Cazé TV, Meu Timão e Xsports.
Como chega o Corinthians
O Corinthians ocupa a terceira posição, com apenas um ponto no Grupo A. Na estreia, as Brabas estiveram muito perto da vitória, mas deixaram escapar nos minutos finais. A equipe comandada por Lucas Piccinato, afinal, empatou por 1 a 1 com o Independiente Dragonas, na última quinta-feira. Agora, busca uma vitória para não se complicar no torneio. As paulistas, afinal, buscam o tricampeonato.
Como chega o Always Ready
Na quarta posição, com pontuação zerada, o Always Ready sofreu uma goleada acachapante para o Santa Fe por 7 a 0 e busca uma rápida recuperação depois de uma estreia terrível. Na partida, o técnico Romulo Charrupi chegou a substituir a goleira Selena Wilson por Limachi no segundo tempo por lesão. Ela, aliás, é a única dúvida para o duelo diante das Brabas neste domingo.
CORINTHIANS x ALWAYS READY
Libertadores Feminina – 2ª rodada do Grupo A
Data-Hora: 5/10/2025 (domingo), às 16h (de Brasília)
Local: Estádio Francisco Urbano, em Morón (Argentina)
CORINTHIANS: Nicole; Thaís Ferreira, Érika, Mariza e Tamires; Dayana Rodríguez, Duda Sampaio e Gi Fernandes; Vic Albuquerque, Gabi Zanotti e Jaqueline. Técnico: Lucas Piccinato.
ALWAYS READY: Selena Wilson (Limachi); Cuba, Karen Rodríguez, Goncebatt, Pantoja; Graciela Calle, Mamani, Acarapi, Ticona; Ilsen Rodríguez e Caffaro. Técnico: Romulo Charrupi.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.