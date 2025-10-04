Corinthians acaba com o jejum em Itaquera e vence o Mirassol

Corinthians acaba com o jejum em Itaquera e vence o MirassolVitória por 3 a 0 na Neo Química é a primeira pelo Brasileirão desde 18/5. Timão vai ao décimo lugar na tabela
Acabou o jejum do Corinthians em Itaquera neste Brasileirão. Neste sábado, 4/10, o Timão venceu a sensação Mirassol por 3 a 0, com gols de Maycon, de pênalti, Yuri Alberto e André. Assim, chega ao fim a seca na Neo Química Arena, já que os corintianos não venciam em casa pela competição desde 18 de maio. Neste período, acumulou três empates (Vitória, Fortaleza e Palmeiras) e três derrotas (Bragantino, Bahia e Flamengo).
A vitória representa um grande alívio para a Fiel, que vê o time chegar aos 33 pontos, ocupando a 10ª colocação. Já o Mirassol estaciona nos 43 pontos, em quinto lugar.
Este jogo pela 27ª rodada do Brasileirão teve o Mirassol com maior posse de bola (60%) e número superior de finalizações: 20 contra 10. No entanto, das tentativas do time visitante, apenas uma foi no alvo — logo no primeiro minuto. As demais, apesar de pelo menos quatro muito perigosas, foram para fora. Já o Timão, mais efetivo, mandou três bolas no alvo e todas entraram. Assim, venceu com autoridade. Para lembrar: o Corinthians foi comandando pelo auxiliar Lucas Esteves. Afinal, Dorival Jr foi suspenso.
Timão abre o placar de pênalti
O Mirassol começou com uma surpreendente marcação alta, que impedia o Corinthians de sair jogando. Antes dos dois minutos, o time visitante quase marcou em dois lances. No melhor deles, Negueba finalizou para uma boa defesa de Hugo Souza. A partir dos cinco minutos, o Corinthians começou a equilibrar a partida e a dominar o jogo, chegando ao gol aos 17. Bidu fez uma boa jogada pela esquerda e cruzou. Yuri Alberto chegaria na bola, mas foi agarrado por Reinaldo. Inicialmente, o árbitro nada marcou, mas o VAR o chamou. Após a revisão, o pênalti foi assinalado. Maycon cobrou com categoria no canto esquerdo do goleiro: 1 a 0. A torcida explodiu.
O Mirassol sentiu o gol e Matheuzinho quase ampliou aos 19. Mas o time visitante conseguiu se ajustar e voltou a pressionar. Quase empatou quando Danielzinho cobrou falta e João Victor, por pouco, não alcançou a bola, com Hugo já batido. O jogo seguiu lá e cá, com o Mirassol criando as melhores oportunidades, mas o Corinthians também chegou com perigo, especialmente quando Yuri Alberto e Gui Negão ambos caindo bastante pelos flancos – eram acionados. Faltou, no entanto, pontaria estava ruim. Enfim, um o primeiro tempo, com o Mirassol com 62% e chutando dez vezes contra seis do Timão.
Yuri Alberto amplia
A etapa final teve 15 minutos muito truncados, com excesso de faltas, e Lucas Ramon acabou saindo machucado após uma dividida com Gui Negão. A primeira chance real só veio aos 22 minutos — e foi do Mirassol. Reinaldo apareceu muito bem pela esquerda, foi ao fundo e cruzou. Carlos Eduardo chegou atrasado por milímetros, com o gol vazio à sua frente.
E como diz o ditado: quem não faz, leva. O Corinthians mostrou toda a sua eficácia aos 26 minutos. Vitinho, que havia entrado na etapa final, recebeu pela esquerda e cruzou para Yuri Alberto mandar para as redes e fazer 2 a 0. Vitinho, aliás, sairia pouco depois, lesionado. Nos acréscimos, aos 49, Yuri Alberto encontrou André desmarcado e o garto fechou o placar. O Timão acertou três bolas no alvo. E todas entraram. Enfim, lavou a alma da Fiel.
CORINTHIANS 3×0 MIRASSOL
27ª rodada do Campeonato Brasileiro
Data: 04/10/2025
Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
Público: 38.654
Renda: R$ 2.727.985,00
Gols: Maycon, pênalti, 17’/1ºT (1-0); Yuri Alberto, 26’/2ºT (2-0); André, 49’/2ºT (3-0)
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Tchoca, Gustavo Henrique e Bidu (Angileri, aos 39’/2ºT); Martinez (André, 16’/2ºT), Ranielle, Maycon e Bidon (Depay, 27’/2ºT); Yuri Alberto e Gui Negão (Vitinho, 16’/2ºT e, depois, Ryan, aos 39’/2ºT). Técnico: Lucas Esteves*
(*) Dorival Júnior, suspenso, foi substituído pelo auxiliar Lucas Esteves)
MIRASSOL: Walter; Lucas Ramon (Daniel Borges, 8’/2ºT), Jemmes, João Victor e Reinaldo; José Aldo, Danielzinho, Guilherme Marques (Matheus Bianqui, 30’/2ºT) e Negueba (Alesson, 13’/2ºT); Carlos Eduardo (Maceió, 30’/2ºT) e Cristian (Chico da Costa, 13’/2ºT). Técnico: Rafael Guanaes.
Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
Auxiliares: Felipe Alan Costa de Oliveira e Anderson Jose de Moraes Coelho
VAR: Marcio Henrique Goes (SC)
Cartões amarelos: Bidu, Hugo Souza, Tchoca (COR); Reinaldo, José Aldo (MIR)
Cartão Vermelho: