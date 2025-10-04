Ceará x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

Vozão e Peixe se enfrentam neste domingo (05), às 20h30, no Castelão, pela 27ª rodada do Brasileirão / Crédito: Jogada 10

A noite de domingo do Brasileirão reserva um duelo de dois alvinegros. No Castelão, o Ceará recebe o Santos, às 20h30 (horário de Brasília), em jogo válido pela 27ª rodada. O Vozão quer se afastar de vez da zona de rebaixamento, enquanto o Peixe, se vencer, chega aos 31 pontos, mesma pontuação do rival deste domingo.

No duelo do primeiro turno, no Allianz Parque, as duas equipes empataram sem gols. Onde assistir O duelo entre Ceará e Santos, neste domingo, terá transmissão exclusiva do Amazon Prime Video. Como chega o Ceará O Vozão recebe o Santos neste domingo após uma derrota fora de casa para o Vitória. O Ceará tem apenas uma vitória nas últimas seis rodadas – contra o São Paulo, na 25ª rodada – e quer repetir a dose diante de outro rival paulista.

Léo Condé, técnico do Ceará, terá pelo menos três desfalques para montar sua equipe diante do Santos neste domingo. Fernandinho, Lucca e Luiz Otávio não estarão à disposição do treinador para o jogo. Como chega o Santos Assim como o Ceará, o Santos também chega para a partida com uma grande necessidade de vencer. O Peixe tem apenas uma vitória nos últimos sete jogos pelo Brasileirão e está na beira da zona de rebaixamento, com apenas três pontos de distância para o primeiro time dentro do Z4. Juan Pablo Vojvoda ainda não poderá contar com Neymar, que deve retornar de lesão apenas no fim de novembro. Gabriel Bontempo e Victor Hugo também devem seguir como desfalques e não devem estar à disposição do treinador neste domingo.