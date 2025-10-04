Brentford x Manchester City: onde assistir, escalações e arbitragem

Brentford x Manchester City: onde assistir, escalações e arbitragemTimes se enfrentam na partida de encerramento da 8ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26
O Manchester City visita o Brentford neste domingo (5), às 12h30 (de Brasília), no Community Stadium, no oeste de Londres, na partida de encerramento da 7ª rodada da Premier League 2025/26.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
Como chega o Brentford
O time chega embalado após a vitória por 3 a 1 sobre o Manchester United e vai tentar arrancar mais pontos de um gigante inglês. Com o triunfo diante dos Red Devils, o time chegou a sete pontos e abriu a 7ª rodada na 13ª posição.
Para o duelo neste domingo, o técnico Keith Andrews não poderá contar com o brasileiro Gustavo Nunes, lesionado, enquanto Reiss Nelson aparece como dúvida.
Como chega o Manchester City
Por outro lado, o City está em evolução após um início irregular de temporada. O time vem de duas vitórias e um empate nas últimas três rodadas da Premier League e subiu para a 7ª posição, com cinco pontos a menos que o Liverpool.
Além disso, o time comandado pelo técnico Pep Guardiola está invicto na fase de liga da Champions. Venceu o Napoli, atual campeão italiano, na estreia e buscou um empate fora de casa contra o Monaco.
Por fim, Guardiola segue sem poder contar com Cherki, Aït-Nou, Marmoush e Khusanov, lesionados.
BRENTFORD X MANCHESTER CITY
7ª rodada da Premier League
Data e horário: domingo, 05/10/2025, às 12h30 (de Brasília).
Local: Community Stadium, em Londres.
BRENTFORD: Kelleher; Kayode, Collins, Van den Berg e Hickey; Henderson, Yarmoliuk e Damsgaard; Ouattara, Igor Thiago e Schade. Técnico: Keith Andrews.
MANCHESTER CITY: Donnarumma; Matheus Nunes, Lewis, Gvardiol e O’Reilly; Rodri, Reijnders e Foden; Bernardo Silva, Haaland e Savinho. Técnico: Pep Guardiola.
Árbitro: Darren England.
Auxiliares: Scott Ledger e Nick Greenhalgh.
VAR: Paul Howard.
