Bahia x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Na parte de cima da tabela, equipes fazem confronto neste domingo, às 18h30, na Fonte Nova, pela 26ª rodada do Brasileirão / Crédito: Jogada 10

Bahia e Flamengo duelam neste domingo (05/10), às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 27ª rodada do Brasileirão. O Tricolor ocupa a sexta posição, com 40 pontos, e busca se aproximar do G4. Do outro lado, o Rubro-Negro, líder da competição, mira os três pontos para tentar aumentar a distância para o vice-líder Palmeiras. Este será o 62º encontro entre baianos e cariocas ao longo da história. O Flamengo tem amplo domínio no confronto. No levantamento de todos os jogos oficiais, o Rubro-Negro soma 30 triunfos contra apenas 13 do Bahia. Além disso, o retrospecto geral contabiliza 19 empates.

Onde assistir A partida entre Bahia e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, aliás, terá transmissão do Premiere (pay-per-view). Como chega o Bahia O Esquadrão de Aço não conseguiu manter a reação e sofreu um revés diante do Botafogo na última partida pela competição. A equipe e o técnico Rogério Ceno sofreram críticas da torcida por conta disso. No entanto, agora, tenta os três pontos para tentar embalar e quem sabe entrar no G4, zona de classificação para Libertadores. Dentro de campo, o Bahia terá ao menos 13 desfalques por lesão ou suspensão. João Paulo, Kanu, David Duarte, Erick, Caio Alexandre, Erick Pulga e Ruan Pablo estão lesionados, enquanto Ramos Mingo é dúvida. Ainda há outros cinco suspensos: Arias, Luciano Juba, Gabriel Xavier, Rodrigo Nestor e Sanabria. Assim, o técnico Rogério Ceni terá que quebrar a cabeçar para montar a equipe para enfrentar os cariocas. Como chega o Flamengo Do outro lado, o Flamengo chega ao duelo após empate sem gols contra o Cruzeiro, no Maracanã. Assim, o time perdeu a chance de aumentar a distância para o vice-líder Palmeiras. Com a sequência de empates dentro de casa, o Fla agora precisa compensar fora de seus domínios. No geral, o Flamengo também é o melhor visitante do Brasileirão, ao lado do Palmeiras. Mesmo sem encantar nas partidas e com certas crítics, a equipe rubro-negra consegue mostrar resiliência na competição.