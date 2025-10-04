Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bahia x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Bahia x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Na parte de cima da tabela, equipes fazem confronto neste domingo, às 18h30, na Fonte Nova, pela 26ª rodada do Brasileirão
Bahia e Flamengo duelam neste domingo (05/10), às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 27ª rodada do Brasileirão. O Tricolor ocupa a sexta posição, com 40 pontos, e busca se aproximar do G4. Do outro lado, o Rubro-Negro, líder da competição, mira os três pontos para tentar aumentar a distância para o vice-líder Palmeiras.

Este será o 62º encontro entre baianos e cariocas ao longo da história. O Flamengo tem amplo domínio no confronto. No levantamento de todos os jogos oficiais, o Rubro-Negro soma 30 triunfos contra apenas 13 do Bahia. Além disso, o retrospecto geral contabiliza 19 empates.

Onde assistir

A partida entre Bahia e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, aliás, terá transmissão do Premiere (pay-per-view).

Como chega o Bahia

O Esquadrão de Aço não conseguiu manter a reação e sofreu um revés diante do Botafogo na última partida pela competição. A equipe e o técnico Rogério Ceno sofreram críticas da torcida por conta disso. No entanto, agora, tenta os três pontos para tentar embalar e quem sabe entrar no G4, zona de classificação para Libertadores.

Dentro de campo, o Bahia terá ao menos 13 desfalques por lesão ou suspensão. João Paulo, Kanu, David Duarte, Erick, Caio Alexandre, Erick Pulga e Ruan Pablo estão lesionados, enquanto Ramos Mingo é dúvida. Ainda há outros cinco suspensos: Arias, Luciano Juba, Gabriel Xavier, Rodrigo Nestor e Sanabria. Assim, o técnico Rogério Ceni terá que quebrar a cabeçar para montar a equipe para enfrentar os cariocas.

Como chega o Flamengo

Do outro lado, o Flamengo chega ao duelo após empate sem gols contra o Cruzeiro, no Maracanã. Assim, o time perdeu a chance de aumentar a distância para o vice-líder Palmeiras. Com a sequência de empates dentro de casa, o Fla agora precisa compensar fora de seus domínios. No geral, o Flamengo também é o melhor visitante do Brasileirão, ao lado do Palmeiras. Mesmo sem encantar nas partidas e com certas crítics, a equipe rubro-negra consegue mostrar resiliência na competição.

Já o Flamengo jogará sem Pulgar, machucado, e também dois suspensos: o zagueiro Léo Pereira e o lateral-esquerdo Alex Sandro. Desta maneira, Danilo e Ayrton Lucas devem ser os substitutos prováveis para o duelo. Além disso, o técnico Filipe Luís deve poupar outros titulares por causa da maratona de jogos. A tendência, portanto, é que os jogadores de frente possam começar no banco de reservas.

BAHIA x FLAMENGO

27ª rodada do Campeonato Brasileiro
Data-Hora: 5/10/2025 (domingo), às 18h30 (de Brasília)
Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)
BAHIA: Ronaldo; Gilberto, Fredi, Rezende e Zé Guilherme; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kayky, Iago Borduchi (Michel Araujo) e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.
FLAMENGO: Rossi; Varela, Danilo, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Saúl (De la Cruz), Jorginho e Arrascaeta; Plata (Carrascal), Samuel Lino (Cebolinha) e Pedro. Técnico: Filipe Luís.
Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
Assistentes:Bruno Boschilia (PR) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)
VAR: Wagner Reway (SC)

