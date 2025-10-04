Atlético-GO x Athletico: onde assistir, escalações e arbitragem

Onde assistir A partida terá transmissão pela RedeTV, na TV aberta, pela ESPN e SportyNet, na TV fechada, pelo canal do Desimpedidos, no YouTube, e pelo serviço de streaming Disney+. Como chega o Atlético-GO Embalado pela sequência invicta, o Dragão quer se recompor após o bom clássico na Serrinha para se aproximar do adversário, que abre o G4. Para a partida, o treinador Rafael Lacerda não contará com Lelê e Luizão, que estão suspensos, e Dudu, machucado. Entretanto, o lateral não poderia atuar se tivesse condições, já que está emprestado pelos paranaenses aos goianos.

Como chega o Athletico Com sua melhor sequência de vitórias na história da Série B, o Furacão pode igualar a marca do Cruzeiro, em 2022, que atingiu oito triunfos seguidos – a maior da história do torneio. Além disso, o Rubro-Negro tenta evitar a aproximação de um novo adversário na briga pelo acesso. Para o confronto, Odair Hellmann não conta apenas com o zagueiro Carlos Terán, que está lesionado. ATLÉTICO-GO X ATHLETICO Campeonato Brasileiro Série B – 30ª rodada

Data e horário: 05/10/2025 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio Antônio Accioly, Goiânia (GO)

ATLÉTICO-GO: Paulo Vítor; Jean Dias, Tito, Adriano Martins e Guilherme Romão; Ronald, Robert e Yuri; Kauan, Maranhão e Kevin. Técnico: Rafael Lacerda.

ATHLETICO: Santos; Arthur Dias, Aguirre e Léo; Benavídez, Patrick, Zapelli, Dudu e Esquivel; Luiz Fernando (Leozinho) e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Bruno Muller (SC)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)