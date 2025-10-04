Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

“Somos um time que, quando tem um placar negativo, não consegue jogar”

Técnico do Botafogo, Davide Ancelotti assume responsabilidade por estratégia que não deu certo na derrota para o Inter, no Beira-Rio
Técnico do Botafogo, Davide Ancelotti observou algo recorrente no Glorioso. O abatimento da equipe ao sair atrás no marcador. Ou seja, a falta de reação diante do score negativo, algo que aconteceu neste sábado (4), na derrota para o Internacional por 2 a 0, no Beira-Rio, pela rodada 27 desta edição do Campeonato Brasileiro.

“Somos um time que, quando tem um placar negativo, não consegue jogar. Para nós, o jogo muda completamente. Quando temos o primeiro gol, nosso histórico é mais positivo. Vamos tentar, então, progredir, melhorando a nossa capacidade de adaptação e procurar mais continuidade”, explicou Ancelottinho.

Davide, em seguida, assumiu a responsabilidade pelo insucesso em Porto Alegre, principalmente pelas mudanças e tomadas de decisão na capital gaúcha.

“Faltou concentração no primeiro gol. Não nos adaptamos à chuva. O Internacional, que também é um time técnico, se adaptou melhor e, por isso, mereceu vencer. Troquei o sistema no intervalo e voltamos com um campo seco. Foi um erro. É minha responsabilidade”, admite o técnico italiano do Mais Tradicional.

O Botafogo volta a campo no dia 15 deste mês, após a Data Fifa, contra o Flamengo, no Estádio Nilton Santos, pela 28ª rodada do Brasileirão. Com 43 pontos, o Glorioso briga por vaga na próxima Copa Libertadores.

“Precisamos de mais atenção nas faltas e nos cartões. Faltam muitos jogos. Seguimos na briga. Mas vai ser muito complicado”, acrescenta Davide.

