Vini Jr movimenta web ao comentar foto de Virginia em viagem na Espanha

Vini Jr movimenta web ao comentar foto de Virginia em viagem na Espanha

Rumores indicam que a influenciadora e Vini Jr vivem um relacionamento. Em período na Europa, apresentadora está instalada na casa do astro
Virginia continua expondo nas redes sociais alguns detalhes da sua viagem para a Espanha. A influenciadora publicou uma foto de biquíni ao lado de sua amiga Tainá Castro, esposa do zagueiro Éder Militão, nesta quinta-feira (03/10). Vini Jr não deixou passar em branco e comentou na publicação. Assim, o jogador do Real Madrid provoca mais suposições de que há um clima de romance entre eles.

O astro exaltou o momento de curtição da apresentadora, acompanhado de emojis de coração, e dá a entender que está apaixonado.

“Vida boa”, ressalta o craque.

Estadia de Virginia em Madri

Virginia desembarcou em Madri durante a última quarta-feira (01/10), em sua terceira ida para a capital espanhola em menos de um mês. As duas anteriores ocorreram ainda em setembro e em todas ela se instalou na casa de Vini Jr. A influenciadora já esteve ao lado de José Oliveira Neto, o Netinho, irmão do craque do Real Madrid. Além disso, também já foi há um jantar romântico e envolvendo um encontro de casais com Militão e Tainá Castro. Em outra ocasião, de maneira discreta, a apresentadora e o atacante fizeram um passeio de barco durante a última Data Fifa.

Apesar disso, o envolvimento de Vini Jr com Virginia começa a ser motivo de preocupação para a equipe que trabalha com o atacante do Real Madrid. De acordo com o jornalista Léo Dias, há uma apreensão que o caso possa influenciar negativamente tanto no desempenho em campo como também em outras situações em sua carreira.

Uma pessoa próxima ao jogador, em contato com o profissional de comunicação, definiu que Vini não é uma celebridade. Inclusive, que o jogador brasileiro não se mostra disposto modificar situações do seu dia-dia por influência de Virginia

