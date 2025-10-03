Vasco tem plano de recuperação judicial contestado por ex-jogadores

Grupo alega que o deságio proposto pelo clube é ilegal e abusivo, contrariando a Lei da Recuperação Judicial / Crédito: Jogada 10

O plano de recuperação judicial do Vasco enfrentou mais uma contestação por parte dos credores. Desta vez, um grupo formado por 10 ex-jogadores apresentou objeções formais à proposta do clube. Eles alegam que o plano contém ilegalidades, um deságio considerado abusivo e falta de viabilidade econômica. A informação foi publicada pelo ge e posteriormente confirmada pelo Jogada10. Na última quarta-feira (1º), o escritório Laporta Costa Advocacia protocolou as contestações na 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro. O grupo é composto por Abedi, Anderson Salles, Diogo Silva, Fellipe Bastos, Jumar, Muriqui, Paulão, Thiago Maciel, Ygor e Éder Luís, este último entrevistado pela reportagem do Jogada10.

LEIA MAIS: Vasco supera sequência difícil e terá rivais acessíveis para subir na tabela Durante a conversa, Éder Luís, campeão da Copa do Brasil de 2011 pelo clube, explicou os motivos que o levaram a se opor ao plano proposto pelo Vasco: “É uma dívida que é um direito meu. São luvas, salários. Não é essa dívida que vai prejudicar o Vasco. Minha dívida é pouca perto do que o Vasco é. É ruim a minha posição porque tenho um carinho muito grande pelo clube. Somando tudo, foram sete anos. Sempre entreguei o meu melhor. Infelizmente, em algum momento, o clube entendeu que essa dívida não é verdadeira, e a gente não entende o motivo. Estou super tranquilo quanto ao que pode acontecer. Espero que a torcida do Vasco não fique chateada comigo. É um direito que a gente tem. Não estou cobrando nada além do que é meu. Eu não tenho culpa pelo momento financeiro do Vasco.” Por outro lado, o Vasco afirmou que ainda não foi notificado oficialmente e, portanto, optou por não se manifestar por enquanto.

Vasco quer um deságio de 92% Em relação às críticas, a principal queixa do grupo de ex-atletas recai sobre a cláusula 4.2 do plano, que estabelece um deságio de 92% para os credores que não aderiram às condições discutidas previamente em mediação. Segundo os advogados, essa medida contraria frontalmente a Lei de Recuperação Judicial (Lei 11.101/05), que determina o pagamento integral dos créditos. “A cláusula 4.2 apresenta nulidade ao impor deságio de 92% aos credores que não aderiram às condições de pagamento discutidas na Mediação. Com efeito, o pagamento de apenas 8% do crédito arrolado na Recuperação Judicial revela-se abusivo e ilegal, contrariando não apenas o artigo 54 da Lei 11.101/05, mas também os princípios gerais do direito”, diz a contestação. Além disso, o clube paraguaio Olímpia, que também figura entre os credores do Vasco, reforçou os questionamentos apresentados pelos ex-jogadores ao se manifestar na Justiça.