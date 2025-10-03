Vasco supera sequência difícil e terá rivais acessíveis para subir na tabela

Em outubro, Cruz-Maltino enfrenta dois times da zona do rebaixamento e dois que estão acima na classificação

O Vasco sobreviveu à “sequência da morte” conquistando sete pontos contra quatro rivais do G6 do Campeonato Brasileiro (Flamengo, Bahia, Cruzeiro e Palmeiras). Agora o Cruz-Maltino terá pela frente uma tabela, em tese, mais fácil, que vai determinar o objetivo do time na competição.

Nos primeiros dois jogos de outubro, o Vasco vai enfrentar times que estão na zona do rebaixamento. São os casos de Vitória, domingo (5), em São Januário, e Fortaleza, dia 15, na Arena Castelão. Os times ocupam a 17ª e a 19ª posições, respectivamente. Se ganhar as duas partidas, o Cruz-Maltino se afasta de vez de qualquer risco de queda para a Série B.