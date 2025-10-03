São Paulo não vence o Palmeiras como mandante no Brasileirão desde 2017

Depois de quatro derrotas consecutivas, o São Paulo finalmente voltou a vencer na temporada. Nesta quinta, o Tricolor visitou o Fortaleza e venceu por 2 a 0, quebrando a sequência ruim. No entanto, no próximo domingo, o time de Hernán Crespo terá que superar mais um tabu. No domingo, no MorumBIS, o São Paulo recebe o Palmeiras para o Choque-Rei do returno do Brasileirão, às 16h, e vai precisar lidar com uma marca negativa no clássico: o Tricolor não vence o Verdão pelo Campeonato Brasileiro como mandante desde 2017.

Curiosamente, a última vitória do São Paulo sobre o Palmeiras no MorumBIS pelo Brasileirão foi em 27 de maio de 2017, pela terceira rodada da competição daquele ano. O Tricolor venceu por 2 a 0, gols de Lucas Pratto e Luiz Araújo. Desde então, foram sete edições do Choque-Rei no MorumBIS pelo Brasileirão, com três vitórias do Palmeiras e quatro empates. O último confronto entre as equipes, pelo primeiro turno de 2024, ficou com o placar zerado. No primeiro turno deste ano, na Arena Barueri, com mando do Palmeiras, o Verdão superou o São Paulo por 1 a 0, gol de Vitor Roque, já nos acréscimos do segundo tempo.