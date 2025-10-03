Santos pode ter a volta de Gabriel Bontempo para jogo contra o Ceará

Meia recuperou-se de lesão muscular grau 2 na coxa direita e deve viajar com o elenco para a capital cearense neste sábado / Crédito: Jogada 10

O técnico Juan Pablo Vojvoda pode ter o reforço do meia Gabriel Bontempo para o jogo contra o Ceará, no Castelão, às 20h30 (de Brasília) de domingo (5), pela 27ª rodada do Brasileirão. Afinal, nesta sexta-feira, o jogador treinou sem limitações com o elenco do Peixe no CT Rei Pelé após iniciar a transição física. Bontempo não atua pelo Santos desde o dia 24 de agosto, no confronto contra o Bahia. O meia estava com uma lesão grau 2 na coxa direita e deve constar na lista de relacionados de Vojvoda.

O elenco do Peixe realizou um treino técnico e uma atividade tática no penúltimo treino antes da viagem para Fortaleza. No entanto, Victor Hugo segue em transição física sob os cuidados dos fisioterapeutas e não joga. Assim, um possível Santos para enfrentar o Ceará tem: Gabriel Brazão; Igor Vinícius (Mayke), Alexis Duarte, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael e Rollheiser; Barreal, Lautaro Díaz e Guilherme. Na manhã deste sábado, o grupo santista treina mais uma vez no CT Rei Pelé e, em seguida, viaja para a capital cearense. O Santos soma 28 pontos, três acima do Vitória, o primeiro time na zona do rebaixamento.