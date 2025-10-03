Samuel Lino ganha apoio após vaias da torcida do Flamengo

Em coletiva após o jogo, o técnico Filipe Luís elogiou Samuel Lino e destacou a função do jogador dentro de campo. Ele, aliás, ainda reforçou: os “dribladores são os que mais perdem bola”.

Reforço do meio da temporada, Samuel Lino foi alvo críticas pelo seu desempenho com a camisa do Flamengo. No empate com o Cruzeiro, na última quinta-feira (2) , pelo Campeonato Brasileiro, o jogador teve uma atuação apagada e chegou a ser vaiado pelos torcedores no Maracanã.

“Lino todo mundo sabe da qualidade, ele já demonstrou. Todo jogador aqui no Flamengo oscila. O Lino teve uma sequência pesada. O jogo da Libertadores teve carga grande, três dias depois teve que jogar com o Corinthians. Fisicamente, talvez ele sentiu um pouco e isso faz o rendimento cair. Importante que entendam que os dribladores são os que mais perdem bola, é natural. Como Lino, Plata, Cebolinha. Eles arriscam o 1 x 1 e se expõem”, comentou o treinador.

“Tentei explorar o 1 x 1 dele contra o William, mas o Cruzeiro dobra muito a marcação. E ele não teve uma performance no nível que vinha tendo antes. Sou eu que peço para driblar, para ir para cima, porque, quando consegue passar, ele nos gera muita vantagem. Espero que não se abale com isso, é normal e espero que ele recupere a alegria o quanto antes”, complementou.

Samuel Lino, aliás, foi contratado por 22 milhões de euros (cerca de R$143 milhões) ao chegar do Atlético de Madrid, da Espanha. Ele, portanto, se tornou a contração mais cara da história do Flamengo. Até aqui, ele soma três gols e quatro assistências em 15 jogos pelo Rubro-Negro.