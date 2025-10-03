Real Madrid x Villarreal: onde assistir, escalações e arbitragem

Real Madrid x Villarreal: onde assistir, escalações e arbitragemEquipes se enfrentam em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26
Real Madrid e Villarreal se enfrentam neste sábado (4), às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em partida válida pela 8ª rodada de LaLiga. As equipes fazem um bom início de temporada e terão um confronto direto na parte de cima da tabela.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
Como chega o Real Madrid
O clube merengue perdeu a sua invencibilidade no Campeonato Espanhol na rodada passada, ao ser goleado pelo Atlético de Madrid por 5 a 2. Assim, o Real se manteve com 18 pontos em seis jogos e viu o Barcelona assumir a liderança de LaLiga com 19 pontos.
No entanto, o clube merengue vem de uma goleada por 5 a 0 sobre o Kairat na 2ª rodada da fase de liga da Champions, na qual está com 100% de aproveitamento, e conta com a grande fase de Kylian Mbappé.
Para o duelo no Santiago Bernabéu, o técnico Xabi Alonso segue com alguns problemas no sistema defensivo. Isto porque Alexander-Arnold, Carvajal, Rudiger e Mendy, lesionados, são baixas confirmadas, enquanto o brasileiro Éder Militão aparece como dúvida.
Como chega o Villarreal
Por outro lado, o Villarreal chega embalado com um início de temporada surpreendente e vem de uma sequência de três vitórias no Campeonato Espanhol. Dessa forma, o Submarino Amarelo subiu para a 3ª posição, com 16 pontos, e pode, inclusive, ultrapassar o Real Madrid.
Além disso, na fase de liga da Champions, o Villarreal buscou um empate com a Juventus no meio de semana.
Por fim, o técnico Marcelino García segue com alguns problemas no elenco. Logan Costa, Cabanes, Kambwala e Foyth, lesionados, são desfalques certos, enquanto Gerard Moreno e Ayoze Pérez são dúvidas.
REAL MADRID X VILLARREAL
8ª rodada do Campeonato Espanhol
Data e horário: sábado, 04/10/2025, às 16h (de Brasília).
Local: Santiago Bernabéu, em Madri.
REAL MADRID: Courtois; Éder Militão, Huijsen, Tchouaméni; Valverde, Arda Güler, Camavinga, Carreras; Bellingham; Vini Jr e Kylian Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.
VILLARREAL: Luiz Jr; Mouriño, Veiga, Rafa Marín e Sergi Cardona; Partey, Pape Gueye, Buchanan e Moleiro; Mikautadze e Pépé. Técnico: Marcelino García.
Árbitro: Guillermo Cuadra Fernandez.
VAR: Javier Iglesias.
