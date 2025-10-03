Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pantaleão, do Botafogo, passará por ressonância neste sábado

Pantaleão, do Botafogo, passará por ressonância neste sábado

Zagueiro do Glorioso tem um inchaço no joelho esquerdo. Ele está fora do encontro com o Internacional, no Beira-Rio
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Zagueiro titular do Botafogo, Pantaleão deixou o campo com dores durante a vitória sobre o Bahia por 2 a 1, na última quarta-feira (1), no Estádio Nilton Santos, pela rodada 26 do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (4), ele passará, então, por uma ressonância para saber a gravidade do inchaço no joelho esquerdo e se tem, de fato, uma lesão. A informação é do site “ge”.

No lance em questão, no segundo tempo, Pantaleão se chocou com o goleiro Ronaldo. Ele chegou a marcar para o Botafogo, mas estava impedido. Gabriel, ex-Volta Redonda, o substituiu até o fim do encontro.

Pantaleão está fora do embate contra o Internacional, neste fim de semana, no Beira-Rio, pela rodada 27 do Brasileirão. Gabriel segue no lugar da fera, formando dupla de zaga com Barboza. A outra opção é David Ricardo, já deslocado à lateral esquerda por conta das ausências de Telles, Marçal e Cuiabano. Os dois primeiros estão lesionados. O último, suspenso.

O beque soma 15 jogos pelo Botafogo até o momento. Ele chegou na metade do ano, antes do Super Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Botafogo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar