Pantaleão, do Botafogo, passará por ressonância neste sábado

Zagueiro do Glorioso tem um inchaço no joelho esquerdo. Ele está fora do encontro com o Internacional, no Beira-Rio

Zagueiro titular do Botafogo, Pantaleão deixou o campo com dores durante a vitória sobre o Bahia por 2 a 1, na última quarta-feira (1), no Estádio Nilton Santos, pela rodada 26 do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (4), ele passará, então, por uma ressonância para saber a gravidade do inchaço no joelho esquerdo e se tem, de fato, uma lesão. A informação é do site “ge”.

No lance em questão, no segundo tempo, Pantaleão se chocou com o goleiro Ronaldo. Ele chegou a marcar para o Botafogo, mas estava impedido. Gabriel, ex-Volta Redonda, o substituiu até o fim do encontro.