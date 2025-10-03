Palmeiras pode ficar sem até seis jogadores para jogo durante a Data Fifa

Alviverde tem dois convocados pela Argentina e dois pelo Paraguai. Abel Ferreira ainda poderá perder mais dois para o Uruguai / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras terá inúmeros desfalques para enfrentar o Juventude na próxima sexta-feira (10), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, a partida ocorre durante a Data Fifa, e o Alviverde teve alguns jogadores convocados. Abel Ferreira já sabe que não poderá contar com Flaco López e Aníbal Moreno, chamados pelo técnico Lionel Scaloni para amistosos da Argentina contra Venezuela e Porto Rico, nos dias 10 e 13 de outubro, respectivamente. Além deles, Gustavo Gómez e Sosa estão na lista do Paraguai para os duelos contra Japão e Coreia do Sul, nas mesmas datas.