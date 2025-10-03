Morre Edu Manga, ex-Palmeiras e Corinthians, aos 58 anos

Ídolo do Alviverde foi revelado pelo clube nos anos 1980 e estava internado em Barueri tratando de problemas renais / Crédito: Jogada 10

Morreu nesta sexta-feira (3), aos 58 anos, Eduardo Antônio dos Santos, o Edu Manga, uma das maiores revelações do Palmeiras na década de 1980. O ex-jogador de futebol estava internado em Barueri para tratamento de problemas renais. Revelado na base alviverde, Edu Manga foi para o time principal em outubro de 1985. Pelo clube, vestiu a camisa em 188 partidas e marcou 44 gols entre 1985 e 1989, tornando-se um dos jogadores mais queridos daquela geração. Entre 1987 e 1989, também defendeu a Seleção Brasileira, com nove jogos oficiais.

Edu deixou o Palmeiras ainda em 1989. O curioso é que a diretoria alviverde negociou no mesmo ano seus dois meias-esquerdas. Além dele, Neto foi envolvido em uma troca com o Corinthians e acabou sendo o principal jogador do Timão. Edu, aliás, também vestiu a camisa de Corinthians. Ele, porém, não conseguiu reeditar o mesmo futebol dos tempos de Palmeiras no arqui-rival. Com a camisa corintiana, ele fez apenas 17 partidas (6 vitórias, 4 empates e 7 derrotas). Além disso, não marcou nenhum gol, (números do “Almanaque do Corinthians”, de Celso Dario Unzelte). No exterior, Edu brilhou no América do México, onde foi destaque na conquista da Liga dos Campeões da Concacaf (1990) e da Copa Interamericana (1990). Além disso, passou pelo Shimizu S-Pulse (Japão), Real Valladolid (Espanha), onde chegou a ser o quarto melhor estrangeiro do campeonato espanhol na temporada 1996/97 e pela Universidad Católica (Chile).