Marcelinho Carioca recupera celular de vítima de assalto em São Paulo

Marcelinho Carioca recupera celular de vítima de assalto em São PauloÍdolo do Corinthians saía do seu escritório, quando viu o infrator durante a tentativa de roubo e o perseguiu de carro
O ex-jogador Marcelinho Carioca viralizou nas redes socias por uma boa ação na última segunda-feira (29), ao resgatar o celular roubado de uma jovem. O episódio ocorreu no bairro da Mooca, na zona leste de São Paulo.
Em seguida, uma mulher compartilhou um vídeo em que detalha a tentativa de roubo de um celular, mas que não teve um desfecho positivo.
“Acabou um assalto aqui na minha rua, o cara levou o celular de uma menina. E quem conseguiu pegar o celular da menina foi ninguém mais, ninguém menos que Marcelinho Carioca”, indicou.
Posteriormente, o ex-jogador reforçou que estava de saída do seu escritório. Até que flagrou a tentativa de assalto, com o infrator sobre uma bicicleta e na tentativa de arrancar o telefone de uma jovem. Com isso, Marcelinho Carioca passou a perseguir o transgressor em seu carro.
