Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Marcelinho Carioca recupera celular de vítima de assalto em São Paulo

Marcelinho Carioca recupera celular de vítima de assalto em São Paulo

Ídolo do Corinthians saía do seu escritório, quando viu o infrator durante a tentativa de roubo e o perseguiu de carro
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O ex-jogador Marcelinho Carioca viralizou nas redes socias por uma boa ação na última segunda-feira (29), ao resgatar o celular roubado de uma jovem. O episódio ocorreu no bairro da Mooca, na zona leste de São Paulo.

Em seguida, uma mulher compartilhou um vídeo em que detalha a tentativa de roubo de um celular, mas que não teve um desfecho positivo.

“Acabou um assalto aqui na minha rua, o cara levou o celular de uma menina. E quem conseguiu pegar o celular da menina foi ninguém mais, ninguém menos que Marcelinho Carioca”, indicou.

Posteriormente, o ex-jogador reforçou que estava de saída do seu escritório. Até que flagrou a tentativa de assalto, com o infrator sobre uma bicicleta e na tentativa de arrancar o telefone de uma jovem. Com isso, Marcelinho Carioca passou a perseguir o transgressor em seu carro.

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar