Marcelinho Carioca recupera celular de vítima de assalto em São Paulo

Ídolo do Corinthians saía do seu escritório, quando viu o infrator durante a tentativa de roubo e o perseguiu de carro

O ex-jogador Marcelinho Carioca viralizou nas redes socias por uma boa ação na última segunda-feira (29), ao resgatar o celular roubado de uma jovem. O episódio ocorreu no bairro da Mooca, na zona leste de São Paulo.

Em seguida, uma mulher compartilhou um vídeo em que detalha a tentativa de roubo de um celular, mas que não teve um desfecho positivo.