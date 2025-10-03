Manchester United x Sunderland: onde assistir, escalações e arbitragem

Manchester United x Sunderland: onde assistir, escalações e arbitragemRed Devils tentam reagir na Premier League, em meio às críticas ao trabalho do técnico português Ruben Amorim e encaram a surpresa do torneio
Na sequência da Premier League, o Manchester United tenta reagir na competição e iniciar uma escalada na temporada. Assim, os Red Devils medem forças com o Sunderland, neste sábado (4), às 11h (de Brasília), pela sétima rodada, no Old Trafford.
Dessa forma, os donos da casa perderam por 3 a 1 para o Brentford, fora de casa, na rodada anterior. Por outro lado, os visitantes vivem boa fase neste retorno à elite inglesa após oito anos.
Onde assistir
O confronto deste sábado (4) terá a transmissão do Xsports, novo canal esportivo na televisão aberta, e do Disney+, serviço de streaming.
Como chega o Manchester United
O time de Ruben Amorim tem demonstrado irregularidade na competição até aqui. São sete pontos em seis partidas, sendo duas vitórias, um empate e três derrotas. Dessa forma, a equipe ocupa apenas a 14ª colocação, e enfrenta enorme dificuldade para reagir. O elenco convive com muitas críticas ao comandante português Assim, os Red Devils não contarão com Lisandro Martínez, Noussair Mazraoui e Tyrell Malacia, todos lesionados.
Como chega o Sunderland
A equipe do técnico Régis Le Bris surpreende o mundo do futebol ao ocupar a quinta colocação depois do triunfo sobre o Nottingham Forest por 1 a 0, fora de casa. Por fim, Reinildo Mandava cumpre suspensão por expulsão contra o Aston Villa, enquanto Ajibola Alese, Dennis Cirkin, Habib Diarr, Leo Fuhr Hjeld e Romaine Mundle estão contundidos.
MANCHESTER UNITED X SUNDERLAND
7ª rodada da Premier League
Data e horário: sábado, 4/10/2025, às 11h (de Brasília).
Local: Old Trafford, em Manchester.
MANCHESTER UNITED: Altay Bayindir; Matthijs de Ligt, Leny Yoro e Luke Shaw; Diogo Dalot, Casemiro, Bruno Fernandes e Patrick Dorgu; Matheus Cunha, Benjamin Sesko e Bryan Mbeumo. Técnico: Ruben Amorim.
SUNDERLAND: Robin Roefs; Trai Hume, Nordi Mukiele, Omar Alderete e Arthur Masuaku; Chris Rigg, Granit Xhaka e Noah Sadiki; Chemsdine Talbi, Wilson Isidor e Enzo Le Fee. Técnico: Régis Le Bris
Árbitro: Stuart Attwell