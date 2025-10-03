Lucas Evangelista passa por cirurgia e manda recado para torcida do Palmeiras: “Tudo certo”

Jogador sofreu um rompimento do tendão da coxa contra o Bahia, no último domingo / Crédito: Jogada 10

Uma das principais contratações do Palmeiras para esta temporada, Lucas Evangelista não entrará em campo pelo clube até o final deste ano. No último domingo contra o Bahia, o jogador sofreu um rompimento do tendão do músculo posterior da coxa direita e precisou passar por cirurgia na noite desta quinta-feira.

Nas redes sociais, no entanto, Lucas Evangelista aproveitou para tranquilizar a torcida do Palmeiras e comunicar que o procedimento cirúrgico foi feito sem maiores intercorrências. “Estou fazendo este vídeo para falar que deu tudo certo na cirurgia, o pior já passou. Agora vida que segue, recuperar, descansar. Aproveitem, rapaziada. Nessas horas que a gente lesiona é que vemos o quão abençoado a gente é só de ter saúde. Vamos em busca dos três pontos”, postou o jogador nas redes sociais. O tempo de recuperação da lesão sofrida por Evangelista é de três a seis meses, por isso, o meio-campista não entrará mais em campo pelo Palmeiras nesta temporada, se tornando um desfalque certo para Abel Ferreira na reta final do Campeonato Brasileiro.