Lesionados do Santos se recuperam e ganham prazo de Vojvoda para retornar

Ainda sem Neymar, lesionado e com retorno previsto apenas para o final de novembro , Vojvoda tende a receber reforços caseiros para os próximos jogos.

Depois de altos e baixos no Brasileirão e de ter amargado algumas rodadas na zona de rebaixamento, o Santos parece ter encontrado um norte desde a chegada de Juan Pablo Vojvoda. Com o empate com o Grêmio na noite da última quarta, o Peixe chegou a cinco jogos sem perder e engatou a maior sequência invicta do clube em 2025.

Na preparação para o duelo do próximo domingo, diante do Ceará, no Castelão, às 20h30, o Santos teve a novidade de dois atletas que estavam lesionados: Gabriel Bontempo e Victor Hugo.

Bontempo teve uma lesão muscular de grau 2 no adutor da coxa direita, sofrida no jogo contra o Fluminense, na 22ª rodada e desde então ficou fora de combate e sendo baixa para o Peixe. Por outro lado, Victor Hugo sofreu a mesma lesão contra o São Paulo, mas em um grau menor.

A dupla voltou a correr no campo do CT Rei Pelé na primeira atividade pós jogo do Grêmio, na quinta, mas ainda não deve ser utilizada por Vojvoda contra o Ceará. A tendência é que os dois jogadores possam ser opção para o treinador no clássico diante do Corinthians, após a Data Fifa, no dia 15 de setembro, na Vila Belmiro.