Leonardo Jardim valoriza empate do Cruzeiro com Flamengo: “Estou satisfeito”

Treinador da Raposa não abriu mão de pontuar diante do líder do Brasileirão no Maracanã
Fora de casa, o Cruzeiro poderia ter tido sorte melhor, mas ficou no empate sem gols com o líder Flamengo no Maracanã, na noite desta quinta-feira.

Com as melhores chances de gol na partida, a Raposa ficou com o gosto de que poderia ter conseguido a vitória, mas Leonardo Jardim, técnico da equipe, admitiu que ficou satisfeito com o ponto conquistado no confronto direto com o líder do Brasileirão como visitante, mas deixou um aviso aos jogadores.

“Ganhamos quatro pontos do Flamengo, o que dificilmente outra equipe do nosso campeonato vai conseguir. Estamos satisfeitos, mas eu disse aos jogadores que este ponto só vai valer se no próximo domingo, contra o Sport, tivermos a capacidade de fazer três pontos”, disse Jardim.

O técnico do Cruzeiro também explicou a forma com que montou a estratégia para segurar o Flamengo no Maracanã, e o sucesso da forma que a equipe jogou e garantiu um ponto.

“Sabíamos que o adversário joga muito por dentro, é uma equipe que liga muito o jogo interior, e a gente queria estar equilibrado quando não tivesse a bola e também quando tivéssemos. O Flamengo é uma equipe que, quando circula a bola do lado para o outro, tem alguma dificuldade. Foi isso que tentamos fazer, sempre colocando um no corredor, metendo no corredor contrário, e tivemos muitas circulações deste gênero, o que foi extremamente positivo para a gente apresentar a nossa qualidade”, finalizou.

O Cruzeiro volta a entrar em campo no próximo domingo, em casa, diante do Sport, lanterna do Brasileirão, no Mineirão, às 20h30.

Cruzeiro flamengo

