Kevin Serna, do Fluminense, é convocado pela Colômbia para amistosos internacionais

Kevin Serna, do Fluminense, é convocado pela Colômbia para amistosos internacionaisAtacante é a principal novidade da lista de Néstor Lorenzo para duelos com México, no Texas, e Canadá, no MetLife Stadium, em Nova York
O técnico Néstor Lorenzo convocou, nesta sexta-feira (3), 25 jogadores para os próximos dois amistosos internacionais da Colômbia. Assim, entre as novidades, está o atacante Kevin Serna, do Fluminense. O jogador, pela primeira vez na carreira, irá defender as cores de Los Cafeteros e desfalcará a equipe carioca contra o Mirassol, na quarta-feira (8).
O primeiro desafio da seleção colombiana na próxima Data FIFA será no dia 11 de outubro (sábado), contra o México, no AT&T Stadium, no Texas (EUA). Em seguida, ela encara o Canadá no dia 14 (terça), no MetLife Stadium, em Nova York (EUA).
Vale lembrar que a Colômbia está classificada para a Copa do Mundo de 2026, que ocorre nos Estados Unidos, Canadá e México. Afinal, ela encerrou sua participação nas Eliminatórias com o terceiro lugar, com 28 pontos, atrás apenas de Equador e Argentina.
Dessa forma, a seleção se concentrará em Plano, no Texas, entre os dias 4 a 11 de outubro. Na sequência, pegará um voo direto para Nova Jersey, também nos Estados Unidos. Nesse sentido, todos os jogadores se apresentarão no máximo até terça-feira (7) para iniciar a preparação para os amistosos.
Serna soma 52 partidas, com oito gols e seis assistências na atual temporada com a camisa tricolor. Com a venda de Jhon Arias ao Wolverhampton, da Inglaterra, o jogador se consolidou entre os titulares tanto com Renato Gaúcho e agora com a chegada de Luís Zubeldía.
Por fim, nesta convocação, Marino Hinestroza, do Atlético Nacional, e Dayro Moreno, do Once Caldas, ficaram de fora, assim como Arias, ídolo do Fluminense. Por outro lado, Carbonero e Borré, atacantes do Internacional, foram outros dois jogadores do futebol brasileiro selecionados por Néstor Lorenzo.
Lista de 25 jogadores convocados pela Colômbia
Álvaro Angulo – CF. Pumas México
Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG)
Andrés Román – Atlético Nacional (COL)
Daniel Muñoz – Crystal Palace FC (ENG)
David Ospina – Atlético Nacional (COL)
Dávinson Sánchez – Galatasaray SK (TUR)
James Rodríguez – Club León (MEX)
Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)
Jefferson Lerma – Crystal Palace FC. (POR)
Jhon Lucumí – Bologna FC. (ÍTA)
Johan Carbonero – Internacional SC (BRA)
Johan Mojica – RCD Mallorca (ESP)
Juan Camilo Hernández – Real Betis (ESP)
Juan Camilo Portilla – CA. Oficinas (ARG)
Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)
Kevin Castaño – River Plate (ARG)
Kevin Mier – Cruz Azul (MEX)
Kevin Serna – Fluminense (BRA)
Luis Díaz – FC. Bayern de Munique (GER)
Luis Suárez – Sporting CP. (POR)
Rafael Santos Borré – Internacional SC (BRA)
Richard Ríos – SL Benfica (POR)
Yáser Asprilla – Girona FC. (ESP)
Yerry Mina – Cálcio Cagliari (ITA)
Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers FC. (POR)
