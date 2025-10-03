Juventude x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

No Alfredo Jaconi, o Jaconero e o Leão do Pici travam um "duelo de seis pontos" em uma batalha direta e desesperada para sobreviver ao Z4 / Crédito: Jogada 10

A 27ª rodada do Campeonato Brasileiro apresenta um confronto direto na parte mais dramática da tabela. Neste domingo (5), o Juventude recebe o Fortaleza às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi. A partida coloca frente a frente o 18º e o 19º colocados, em um jogo de vida ou morte. A situação é delicada para ambos os times, que não conseguirão sair da zona de rebaixamento nesta rodada, mesmo com uma vitória. O Juventude, que não vence há quatro jogos, aposta no fator casa para se reerguer. Já o Fortaleza, logo atrás na tabela, precisa de um resultado positivo para não se afundar ainda mais na penúltima posição.

O Juventude chega para a partida pressionado por uma sequência de quatro rodadas sem vitória e afundado na zona de rebaixamento. A equipe de Thiago Carpini ocupa a 18ª posição e sabe que vencer um confronto direto em casa é fundamental para manter viva a esperança de escapar da queda para a Série B. O técnico terá um grande problema para escalar o time. Sem seus dois laterais-esquerdos, Marcelo Hermes e Alan Ruschel, ambos suspensos, ele terá que improvisar no setor, provavelmente com o lateral-direito Ewerthon. Por outro lado, o time ganha os retornos do volante Caíque e do atacante Gabriel Taliari, que cumpriram suspensão. Como chega o Fortaleza O Fortaleza chega a Caxias do Sul em uma situação ainda mais crítica que a do rival. A equipe cearense está na penúltima posição do campeonato e precisa de um resultado positivo para não ver a distância para sair do Z4 aumentar. O time de Martím Palermo joga a vida neste confronto direto.