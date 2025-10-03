Joaquín Correa volta aos treinos e pode estar à disposição do Botafogo contra o Inter

Argentino se recupera de uma lesão muscular e pode ser a novidade entre os relacionados para duelo deste sábado, no Beira-Rio

Dessa forma, o jogador participou da atividade normalmente na última quinta-feira (2). O clube carioca divulgou a lesão do atleta no dia 23 de setembro, mas não especificou a gravidade do problema.

O Botafogo deve contar com um retorno importante na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Trata-se de Joaquín Correa, que está recuperado de uma lesão muscular e reapareceu nos treinamentos. Assim, o jogador pode aparecer na lista de relacionados para o duelo com o Internacional, neste sábado, às 18h30, no Beira-Rio. A informação é do portal “ge”.

Contratado na janela do Mundial de Clubes, em junho, o argentino aparece como uma alternativa para o setor ofensivo. Antes da lesão, a última vez em que esteve em campo foi no dia 20 de setembro, no triunfo sobre o Atlético-MG, também pelo Brasileirão.

Desde que chegou ao clube, Joaquín disputou 18 partidas, porém ainda não conseguiu balançar a rede. Antes disso, ele defendia as cores da Inter de Milão, da Itália, porém obteve a liberação para acertar com outro clube.

Por fim, os comandados do técnico Davide Ancelotti ocupam a quarta colocação, com 43 pontos. No momento, o time carioca está à frente do Mirassol por ter uma vitória a mais no campeonato. O Internacional, por sua vez, está em crise, em 15º, com 29.