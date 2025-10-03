Internacional x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Internacional e Botafogo medem forças neste sábado (4), às 18h30 (horário de Brasília), no Beira-Rio, pela rodada 27 desta edição do Campeonato Brasileiro. O Colorado é apenas o 15º colocado, com 29 pontos, quatro acima, então, da temida zona de rebaixamento. Já o Glorioso está em quarto lugar, com 43.

Como chega o Internacional?

Novo técnico do Internacional, Ramón Díaz busca o primeiro triunfo no Colorado após dois empates. A boa notícia é não ter ninguém suspenso. No entanto, o goleiro Rochet, com problema no pé esquerdo, e o meia Rodríguez, contundido em uma das coxas, desfalcam o time anfitrião. No gol, Anthoni vai ganhando, então, sequência como titular. Já no lugar do argentino, o treinador conta com a experiência de Bruno Henrique.

O Inter também pode mudar a formação e jogar com três zagueiros, como ocorreu contra o Corinthians, na última quarta-feira (1), também às margens do Guaíba. Neste caso, Díaz teria que lançar mão de um meia para lançar Mercado, zagueiro que confere experiência à dupla Juninho e Vitão.

Diretor do clube, Andrés D’Alessandro, emocionado, pediu o comparecimento da torcida neste fim de semana. Vamos saber se os populares colorados ouviram o dirigente!

Como chega o Botafogo?

O Glorioso ainda tem um número considerável de desfalques. Por suspensão, o time alvinegro não terá o lateral-esquerdo Cuiabano, um dos destaques em 2025. Aliás, o setor não tem nenhum jogador de ofício, pois Marçal e Telles ainda são baixas por lesões. Sendo assim, a tendência é Davide Ancelotti improvisar o zagueiro Davide Ricardo por ali.