Grêmio tenta superar extensa lista de baixas para vencer o Bragantino

O Grêmio se dedica para evitar que a longa lista de desfalques atrapalhe sua preparação e desempenho no último jogo antes da paralisação para a Data Fifa, que ocorrerá em outubro. Mesmo com as 11 ausências, o time se apoia na sequência de quatro partidas de invencibilidade e o rendimento como visitante no returno contra o Bragantino. A prioridade é chegar ao período sem jogos no mês ainda com chances de brigar por uma vaga na Libertadores. Portanto, a invencibilidade fora de casa na segunda parte do torneio se torna um trunfo. Afinal, o embate com o Massa Bruta, neste sábado (4), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro será em Bragança Paulista. O cenário adverso para o Tricolor gaúcho vai desde o goleiro Tiago Volpi até o centroavante Carlos Vinicius.