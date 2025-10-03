Fluminense x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

Tricolor, em oitavo, está invicto sob o comando de Luis Zubeldía; Galo contará com retornos importantes de titulares no Maracanã / Crédito: Jogada 10

A abertura da 27ª rodada do Brasileirão ocorre neste sábado (4/10), quando Fluminense e Atlético-MG duelam no Maracanã, a partir das 18h30 (de Brasília). Enquanto o Tricolor segue invicto sob o comando de Luis Zubeldía, o Galo visa se recuperar do empate em casa com o Juventude e, assim, se afastar da “zona da confusão” do certame. Dessa forma, vejamos como chegam os rivais para o jogo deste sábado no Maior do Mundo. Onde assistir O jogo terá transmissão da Record pela TV aberta, pelo Premiere no sistema de Pay-per-view e pela Cazé TV no YouTube.

LEIA MAIS: Enquanto trata lesão no Corinthians, Memphis Depay é convocado pela Holanda Como chega o Fluminense O Fluminense ainda não perdeu nos dois jogos sob o comando de Luis Zubeldía. Afinal, o argentino estreou com vitória sobre o Botafogo, em partida que encerrou um longo e incômodo jejum (nove jogos) contra o rival carioca. Depois, empatou em 2 a 2 com o Sport, sofrendo gol no fim em partida com polêmicas de arbitragem. Zubeldía, aliás, conta com retornos importantes. O primeiro deles é do zagueiro Thiago Silva, que desfalcou o Tricolor contra o Leão. O camisa 3 se recuperou de dores musculares e volta ao time titular. Já Samuel Xavier até entrou nos minutos finais contra o Sport, mas agora retorna à vaga entre os 11.

Por outro lado, segue sem contar com Nonato e Ganso, ainda no departamento médico do clube. Em oitavo, com 35 pontos, o Flu pode ganhar a posição do São Paulo e subir para sétimo em caso de vitória, se aproximando de uma vaga na Libertadores para 2026. Como chega o Atlético-MG Com dois jogos de invencibilidade na competição, o Atlético busca pontuar para se afastar da zona de rebaixamento. Atualmente, a equipe comandada por Jorge Sampaoli surge na incômoda 14ª posição, com 29 pontos. Caso vença no Maraca, ganharia pelo menos três posições – a depender, é claro, do restante da rodada. Para o confronto, portanto, Sampaoli vai contar com retornos importantes. Everson, Junior Alonso, Guilherme Arana e Hulk cumpriram suspensão na última partida e retornam ao time titular. Por outro lado, o zagueiro Lyanco fica fora pelo acumulo de três cartões amarelos.