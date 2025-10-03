Fluminense terá reforços caseiros para enfrentar o Atlético

Thiago Silva, que sequer viajou ao Recife no último jogo do Flu, está de volta; Samuel Xavier até jogou contra o Sport, mas saindo do banco

O Fluminense contará com reforços para enfrentar o Atlético-MG, neste sábado (4/10), na abertura da 27ª rodada do Brasileirão. Nesta sexta (3/10), véspera do confronto, o lateral-direito Samuel Xavier e o zagueiro Thiago Silva treinaram e devem ir a campo.

Imagens divulgadas pelo próprio Tricolor dão conta de que eles estiveram na última atividade do técnico Luis Zubeldía antes do duelo contra a equipe mineira. No entanto, o clube só deve divulgar a lista de relacionados neste sábado, dia do jogo.

Thiago Silva saiu durante o clássico contra o Botafogo (vitória do Flu por 2 a 0), no último domingo (28/9) por dores na coxa direita. Assim, sequer viajou ao Recife, onde o Fluminense ficou no 2 a 2 com o Sport, pela 26ª rodada, na última quarta (1º/10).

Já Samuel Xavier até participou do duelo contra o Leão, mas iniciando no banco de reservas. Assim, entrou aos 22′ da etapa final no lugar de Guga, que voltará ao banco de reservas. A tendência, então, é que tanto Samuel Xavier, quanto Thiago Silva voltem à titularidade para o jogo contra o Atlético. O provável time do Flu é o que segue: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e Cano.