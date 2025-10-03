Flamengo x Cruzeiro registra recorde de público entre clubes no novo Maracanã

Confronto entre Rubro-Negro x Raposa, válido pela 26ª rodada do Brasileirão, leva 72,5 mil presentes e 67,8 mil pagantes ao estádio / Crédito: Jogada 10

O empate, sem gols, entre Flamengo e Cruzeiro, nesta quinta-feira (2), registrou o maior público de jogos entre clubes do novo Maracanã, desde a reinauguração de 2013 para a Copa do Mundo do ano seguinte. Assim, o confronto válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro teve 67,8 mil pagantes, 72,5 mil presentes e uma renda de R$ 5,8 milhões. A informação é do portal “ge”. Dessa forma, o antigo recorde era no triunfo rubro-negro sobre o Estudiantes, pelas quartas de final da Libertadores 2025. Na época, o estádio recebeu 66,7 mil pagantes e 71,9 mil presentes, com uma renda de R$ 6,6 milhões.

Em campo, o Flamengo tinha a chance de aumentar a distância para a Raposa, porém não conseguiu estufar a rede. A equipe mineira, por sua vez, tentava colar de vez no adversário e embolar a luta pelo título, entretanto com o resultado, quem encostou foi o Palmeiras. Nesse sentido, o Alviverde assumiu a segunda colocação ,com 52 pontos, três a menos que o time da Gávea. Além disso, os comandados do técnico Abel Ferreira têm um jogo a menos e podem assumir a liderança no número de vitórias. Por fim, na próxima rodada, o Flamengo visita o Bahia, no domingo (5), às 18h30 (de Brasília), na Fonte Nova. Já o Cruzeiro recebe o lanterna Sport, também no domingo (5), às 20h30 (de Brasília).