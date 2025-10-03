Flamengo vê Palmeiras aproximar, mas segue com mais chances de título

Líder do Brasileirão, agora com 55 pontos e apenas três à frente do Palmeiras, o Flamengo viu as chances de título caírem de 52,9% para 45,8%, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG. O Verdão, portanto, aumentou as probabilidades de 30,1% para 41% de uma rodada para a outra.

O Flamengo tropeçou em casa e, mais uma vez, permitiu a aproximação do Palmeiras na briga pelo título do Brasileirão em 2025. Contudo, apesar do empate sem gols com o Cruzeiro , nesta última quinta-feira (2), no Maracanã, o Rubro-Negro segue com mais chances de conquistar o título.

Em terceiro lugar, o Cruzeiro perdeu a chance de embolar ainda mais a disputa pelo título. Contudo, permanece na cola dos líderes e correndo por fora. Pesa contra o fato de ter dois jogos a mais. Assim, a Raposa tem apenas 12,4% de chances de título e corre por fora na disputa contra Flamengo e Palmeiras.

A briga pelo título promete mais emoções ainda neste mês. Afinal, Flamengo e Palmeiras se enfrentam no próximo dia 19, às 18h30, no Maracanã. Depois, o Alviverde enfrenta o Cruzeiro, no dia 26, às 20h30, no Allianz Parque. Portanto, os confrontos diretos podem embolar ainda mais a disputa pelo título.

O Flamengo volta a campo no próximo domingo (5), às 18h30 (de Brasília), contra o Bahia, na Fonte Nova, pela 27ª rodada do Brasileirão. O Palmeiras, por sua vez, tem clássico com o São Paulo, no mesmo dia, às 16h, no Morumbis. Por fim, o Cruzeiro recebe o Sport, também no mesmo dia, às 20h30, no Mineirão, já ciente dos resultados dos rivais.

