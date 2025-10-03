Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo reclama de queda no tempo de bola rolando nos jogos

Flamengo reclama de queda no tempo de bola rolando nos jogos

Rubro-Negro divulga nota oficial e critica "interferência excessiva" da arbitragem
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Insatisfeito com a atuação da arbitragem no empate sem gols com o Cruzeiro, quinta-feira (2), no Maracanã, o Flamengo se manifestou nesta sexta (3). Dessa forma, em nota oficial, o Rubro-Negro criticou a “interferência excessiva e desnecessária da arbitragem” e pontuou a queda constante no tempo de bola rolando.

“O futebol brasileiro precisa se aproximar das melhores práticas internacionais, garantindo um tempo de bola rolando compatível com a grandeza dos clubes e do campeonato. Afinal, o torcedor merece mais jogo e menos interrupção”, diz um trecho da nota oficial divulgada pelo Flamengo.

No jogo contra o Cruzeiro, o primeiro tempo registrou o menor tempo de bola rolando no ano. O Flamengo fez um levantamento interno que mostrou que, as últimas quatro partidas, estão entre as seis piores em tempo efetivo de jogo no Brasileirão. Assim, o Rubro-Negro criticou a rigidez os árbitros, que estão marcando faltas ao mínimo contato.

A recomendação internacional é de pelo menos 60 minutos de bola em jogo. Contudo, na prática, a maioria dos jogos recentes do Flamengo têm ficado bem abaixo desse índice. Afinal, no início do Brasileirão, o Rubro-Negro registrava números próximo do índice. Agora, os jogos são travados, como ocorreu contra o Cruzeiro.

Veja a nota oficial do Flamengo:

“Os últimos jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro têm exposto um dado preocupante: a queda constante no tempo de bola rolando e um ritmo lento imposto, na maioria das vezes, pela interferência excessiva e desnecessária da arbitragem. Na última quinta-feira (02), diante do Cruzeiro, no Maracanã, a primeira etapa registrou o menor tempo de bola em jogo de toda a temporada. 

Levantamento interno mostra que as últimas quatro partidas do Flamengo — contra Juventude, Cruzeiro, Corinthians e Vasco — estão entre as seis piores em tempo efetivo de jogo na competição. O padrão observado é claro: a arbitragem tem marcado faltas ao mínimo contato, mostrado rigidez com um ou dois metros em cobranças de lateral, permitido paralisações sucessivas, marcado faltas inexistentes, alongado revisões e prejudicado o ritmo das partidas, impedindo que a bola circule pelo tempo mínimo necessário. 

A recomendação internacional é de pelo menos 60 minutos de bola em jogo. Mas, na prática, a maioria dos jogos recentes do Flamengo têm ficado bem abaixo desse índice. O gráfico evidencia a tendência: se no início da competição o clube registrava números próximos da média esperada, hoje a realidade é de jogos travados, com interrupções constantes e pouco futebol. 

Essa situação não é apenas estatística. O excesso de paralisações compromete a qualidade do espetáculo, prejudica o torcedor e afeta diretamente as equipes que se apoiam na técnica e na posse de bola para impor seu jogo. Para o Flamengo, cada minuto perdido em discussões e interrupções desnecessárias significa menos tempo para jogar futebol. 

Mais do que um dado curioso e alarmante, o recorte revela uma preocupação real sobre a condução das partidas justamente num momento crucial do Brasileirão 2025. O futebol brasileiro precisa se aproximar das melhores práticas internacionais, garantindo um tempo de bola rolando compatível com a grandeza dos clubes e do campeonato. Afinal, o torcedor merece mais jogo e menos interrupção.”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Flamengo flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar