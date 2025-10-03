Flamengo reclama de queda no tempo de bola rolando nos jogos

Rubro-Negro divulga nota oficial e critica "interferência excessiva" da arbitragem / Crédito: Jogada 10

Insatisfeito com a atuação da arbitragem no empate sem gols com o Cruzeiro, quinta-feira (2), no Maracanã, o Flamengo se manifestou nesta sexta (3). Dessa forma, em nota oficial, o Rubro-Negro criticou a “interferência excessiva e desnecessária da arbitragem” e pontuou a queda constante no tempo de bola rolando. “O futebol brasileiro precisa se aproximar das melhores práticas internacionais, garantindo um tempo de bola rolando compatível com a grandeza dos clubes e do campeonato. Afinal, o torcedor merece mais jogo e menos interrupção”, diz um trecho da nota oficial divulgada pelo Flamengo.

No jogo contra o Cruzeiro, o primeiro tempo registrou o menor tempo de bola rolando no ano. O Flamengo fez um levantamento interno que mostrou que, as últimas quatro partidas, estão entre as seis piores em tempo efetivo de jogo no Brasileirão. Assim, o Rubro-Negro criticou a rigidez os árbitros, que estão marcando faltas ao mínimo contato. A recomendação internacional é de pelo menos 60 minutos de bola em jogo. Contudo, na prática, a maioria dos jogos recentes do Flamengo têm ficado bem abaixo desse índice. Afinal, no início do Brasileirão, o Rubro-Negro registrava números próximo do índice. Agora, os jogos são travados, como ocorreu contra o Cruzeiro. Veja a nota oficial do Flamengo: “Os últimos jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro têm exposto um dado preocupante: a queda constante no tempo de bola rolando e um ritmo lento imposto, na maioria das vezes, pela interferência excessiva e desnecessária da arbitragem. Na última quinta-feira (02), diante do Cruzeiro, no Maracanã, a primeira etapa registrou o menor tempo de bola em jogo de toda a temporada. Levantamento interno mostra que as últimas quatro partidas do Flamengo — contra Juventude, Cruzeiro, Corinthians e Vasco — estão entre as seis piores em tempo efetivo de jogo na competição. O padrão observado é claro: a arbitragem tem marcado faltas ao mínimo contato, mostrado rigidez com um ou dois metros em cobranças de lateral, permitido paralisações sucessivas, marcado faltas inexistentes, alongado revisões e prejudicado o ritmo das partidas, impedindo que a bola circule pelo tempo mínimo necessário.