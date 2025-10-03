Espanha x Brasil, pela Copa do Mundo Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

Seleções chegam em situação delicada e duelam neste sábado (4), no estádio de Santiago, por uma vitória para seguir no torneio

Em jogo de vida ou morte, Espanha e Brasil se enfrentam, neste sábado (4), às 17h (de Brasília), pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo Sub-20, no Estádio Nacional Julio Martinez Pradanos, em Santiago, no Chile. Ambos, aliás, precisam da vitória para seguir na competição. De acordo com o regulamento da Fifa, os dois primeiros de cada um dos seis grupos avançam direto para as oitavas de final, assim como os quatro melhores terceiros colocados.

Como chega a Espanha

Lanterna do Grupo C com um ponto, a Espanha chega para o duelo após empatar em 2 a 2 com o México e perder para o Marrocos por 2 a 0. Os jovens espanhóis, assim, precisam da vitória para sonhar com a classificação. Além disso, de um tropeço do México diante do Marrocos para confirmar a ida às oitavas para competição.

Como chega o Brasil

Do outro lado, os meninos da Seleção Brasileira, aliás, também estão na mesma situação. Atual 3° colocado do Grupo C com um ponto, o Brasil, afinal, chega para o confronto após perder para o Marrocos por 2 a 1 e empatar em 2 a 2 com o México. O time de Ramon Menezes precisa da vitória para sonhar com a classificação. Logicamente, também quer um tropeço do México para confirmar a ida à próxima fase.

ESPANHA x BRASIL

3ª rodada da Copa do Mundo Sub-20 – Grupo C

Data-Hora: 4/10/2025 (sábado), às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Nacional Julio Martinez Pradanos, em Santiago (CHI)

ESPANHA: Fran González; Jesús Fortea, Izan Merino, Andrés Cuenca, Josué Díaz; Thiago Pitarch, Mendoza, Rayane Belaid; Pablo García, Jan Virgili e Iker Bravo. Técnico: Paco Gallardo.

BRASIL: Otávio; Igor Serrote, Iago, Bruno Alves, Leandrinho; Rayan Lucas, Rafael Coutinho, Erick Belé; João Cruz, Wesley e Luighi. Técnico: Ramon Menezes.

Árbitro: Joe Dickerson (EUA)

Assistentes: Cameron Blanchard (EUA) e Logan Brown (EUA)