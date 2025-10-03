Enquanto trata lesão no Corinhtians, Memphis Depay é convocado pela Holanda

Craque do Timão não entra em campo desde o jogo de volta das quartas da Copa do Brasil / Crédito: Jogada 10

Sem jogar pelo Corinthians desde o dia 10 de setembro por conta de um edema na parte posterior da coxa direita, Memphis Depay ainda não retornou do tratamento da lesão, mas foi convocado para defender a seleção da Holanda na próxima data Fifa. Atualmente em transição física do departamento médico para o gramado, o camisa 10 foi chamado pelo técnico Ronald Koeman para defender a Laranja Mecânica nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026, contra Malta, fora de casa, no dia 9 de outubro, e contra a Finlândia, no dia 12, em casa.