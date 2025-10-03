Em transição, Cuesta é dúvida do Vasco para o jogo com o Vitória

Zagueiro colombiano realizou trabalhos no campo e com bola, mas separado dos demais companheiros do elenco vascaíno / Crédito: Jogada 10

O Vasco segue na expectativa de contar com Cuesta no jogo contra o Vitória, no próximo domingo (5), em São Januário, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro ainda realiza a transição física após se recuperar de um edema muscular no músculo adutor da coxa esquerda. Ele sofreu a lesão durante a vitória sobre o Cruzeiro, o que o deixou fora da partida seguinte, contra o Palmeiras. No entanto, como o Vasco terá apenas mais um treino antes de enfrentar o Vitória, a tendência é que Cuesta fique fora da lista de relacionados. Da mesma forma, Lucas Piton também não deve voltar. Embora ele tenha participado de atividades específicas com bola, ainda não está pronto para jogar.

Diante disso, a comissão técnica pretende contar com ambos os jogadores em plenas condições físicas apenas no confronto contra o Fortaleza, marcado para o dia 15, após a pausa da Data Fifa. LEIA MAIS: Reforma de São Januário: Vasco e Prefeitura do Rio assinam termo definitivo No entanto, o retorno de Barros após cumprir suspensão diante do Palmeiras, é o conforto para o Vasco não escalar Cuesta. Com o volante apto a jogar, Hugo Moura pode ser deslocado para a zaga, posição que já está acostumado a jogar, no lugar de Lucas Oliveira, que não foi bem na derrota da última quarta-feira. O provável Vasco contra o Vitória tem Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Robert Renan e Puma Rodríguez; Barros, Tchê Tchê e Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti. No banco, Fernando Diniz vai poder contar com Matheus França, que está recuperado da torção no tornozelo direito e treinou sem restrições nos últimos dois dias.