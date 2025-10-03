De la Fuente convoca Espanha para Eliminatórias e rebate críticas de Flick sobre Yamal

De la Fuente convoca Espanha para Eliminatórias e rebate críticas de Flick sobre YamalTreinador da Fúria responde comandante do Barcelona, que pediu mais cuidado com os atletas: "Futebol é sempre jogado com desconforto"
O técnico Luis de la Fuente convocou, nesta sexta-feira (3), 26 jogadores para os próximos desafios da Espanha nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. Assim, Lamine Yamal, do Barcelona, está na lista depois de uma lesão que o fez ficar de fora de três partidas da equipe catalã.
Diante disso, o comandante rebateu as críticas de Hansi Flick, treinador do Barça. Afinal, o alemão afirmou que o craque espanhol atuou por sua seleção mesmo sentindo dores e pediu mais preocupação com os jogadores.
“Futebol é sempre jogado com desconforto. Não vou dar detalhes médicos. Nada aconteceu. Parece que ele (Yamal) sentiu desconforto depois do jogo. Só isso. Fiquei surpreso com o que Flick disse. Assim, achei que ele tinha mais empatia, por ter sido técnico de uma seleção. Não tenho nenhum problema com ele”, disse o treinador da Espanha.
Por fim, a lista é para os jogos contra Geórgia e Bulgária, nos próximos dias 11 e 14, respectivamente. No momento, a Fúria lidera o Grupo E, com seis pontos conquistados nas duas primeiras rodadas.
Lista de convocados da seleção espanhola
Goleiros: Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal) e Álex Remiro (Real Sociedad).
Defensores: Grimaldo (Bayer Leverkusen), Cucurella (Chelsea), Pau Cubarsí (Barcelona), Vivian (Athletic Bilbao), Le Normand (Atlético de Madrid), Llorente (Atlético de Madrid), Pedro Porro (Tottenham) e Huijsen (Real Madrid).
Meio-campistas: Rodri (Manchester City), Dani Olmo (Barcelona), Mikel Merino (Arsenal), Zubimendi (Arsenal), Aleix García (Bayer Leverkusen), Pedri (Barcelona), Álex Baena (Atlético de Madrid) e Pablo Barrios (Atlético de Madrid).
Atacantes: Oyarzabal (Real Sociedad), Ferrán Torres (Barcelona), Yeremi Pino (Villarreal), Lamine Yamal (Barcelona), Samu (Porto), Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) e Jesús Rodríguez (Como).
