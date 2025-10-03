De la Fuente convoca Espanha para Eliminatórias e rebate críticas de Flick sobre Yamal

Diante disso, o comandante rebateu as críticas de Hansi Flick, treinador do Barça. Afinal, o alemão afirmou que o craque espanhol atuou por sua seleção mesmo sentindo dores e pediu mais preocupação com os jogadores.

“Futebol é sempre jogado com desconforto. Não vou dar detalhes médicos. Nada aconteceu. Parece que ele (Yamal) sentiu desconforto depois do jogo. Só isso. Fiquei surpreso com o que Flick disse. Assim, achei que ele tinha mais empatia, por ter sido técnico de uma seleção. Não tenho nenhum problema com ele”, disse o treinador da Espanha.