Criciúma busca empate diante do Vila Nova e dorme na liderança da Série B

Tigre catarinense reage e chega ao 1 a 1 em Goiânia para assumir a dianteira; Colorado completa oito partidas sem vencer / Crédito: Jogada 10

O Criciúma está de volta à liderança da Série B do Brasileiro. Na noite desta quinta-feira (2), a equipe buscou empatou por 1 a 1 com o Vila Nova, fora de casa, pela 30ª rodada. Júnior Todinho colocou os donos casa na frente na primeira etapa, e Diego Gonçalves deixou tudo igual no segundo tempo do jogo disputado no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia. Apesar da expulsão do zagueiro Weverton, a equipe goiana se comportou bem defensivamente na estreia do técnico Umberto Louzer e segurou o resultado. Contudo, já são oito partidas sem triunfos.