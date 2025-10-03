Coritiba vence o Botafogo-SP em partida marcada por dupla agressão de Edson

A partida ficou marcada pela expulsão do jogador Edson. O volante, ex-jogador do Fluminense, acertou uma cotovelada em Gustavo Coutinho. Depois de revisão do VAR, recebeu o cartão vermelho e partiu para cima de Zeca, desferindo um tapa na cara do lateral.

O Coritiba segue na briga na parte de cima da tabela da Série B. Na noite desta sexta-feira (03), o Coxa bateu o Botafogo de Ribeirão Preto por 2 a 0, no Couto Pereira, e segue na liderança da classificação, com 53 pontos. O Verdão fica no aguardo da partida do Goiás , para saber se fica na ponta de forma isolada. Já a Pantera segue em situação crítica, com 29 pontos, na 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento.

Coxa domina o jogo e abre o placar

O jogo começou com os donos da casa já em cima. O Coxa criava suas primeiras oportunidades em arremates de fora da área, com Josué, que parou em Victor Souza, e Iury Castilho, que mandou por cima da meta. Entretanto, o primeiro gol veio a partir da bola levantada na área. Castilho cruzou na cabeça de Gustavo Coutinho, que mandou no cantinho para inaugurar o marcador.

Na frente do placar, o Coxa seguiu em cima e ampliou com um chute de fora da área. Bruno Melo arriscou de fora da área, a bola desviou em Iury Castilho e tirou Victor Souza do lance. Antes do intervalo, a cena que marcou o confronto. Edson acertou uma cotovelada em Gustavo Coutinho. O árbitro havia marcado apenas a falta, mas, depois de revisão no VAR, recebeu o vermelho. Porém, o volante se descontrolou e deu um tapa na cara de Zeca, iniciando uma grande confusão.

Coritiba em ritmo de treino

Com a situação mais calma, o Coritiba seguiu em cima na segunda etapa, criando oportunidades. Depois de cobrança de escanteio, Bruno Melo subiu no primeiro pau e cabeceou no travessão. Na sequência, Clayson recebeu cruzamento na área, mas pegou errado na bola e mandou para fora.

Depois disso, a partida ficou em ritmo de treino para os donos da casa. O Coxa ficava com a bola, não tinha muita pressa e não era muito ameaçado. No lance mais perigoso, Machado arriscou de fora da área e levou muito perigo. Só nos acréscimos, o Botafogo teve sua melhor oportunidade, com Léo Gamalho, que tentou encobrir Pedro Morisco, mas parou em defesa do goleiro alviverde.