Corinthians x Mirassol: onde assistir, escalações e arbitragem

Timão e Leão se enfrentam neste sábado (28), às 21h, na Neo Química Arena, pela 27ª rodada do Brasileirão / Crédito: Jogada 10

A noite de sábado de Brasileirão marca um duelo entre paulistas na NeoQuímica Arena. O Corinthians recebe o Mirassol, às 21h (de Brasília), pela 27ª rodada. O Timão quer voltar a vencer depois de três rodadas, enquanto o Leão quer seguir derrubando gigantes na sua campanha histórica. No duelo do primeiro turno, em Mirassol, o Leão venceu o Corinthians de virada por 2 a 1, no Maião, gols de Edson Carioca e Gabriel, Cacá marcou o gol do Timão.

Onde assistir O duelo entre Corinthians e Mirassol, pela 27ª rodada do Brasileirão, terá transmissão do Sportv e do Premiere. Como chega o Corinthians Depois de superar o Fluminense por 1 a 0 fora de casa, o Corinthians engatou três rodadas sem vitória. O Timão perdeu para o lanterna Sport e para o líder Flamengo, e vencia o Internacional até o último minuto quando cedeu o empate na última quarta-feira. Ainda tentando encontrar regularidade no Brasileirão, Dorival Junior pode ter o retorno de Memphis Depay no jogo deste sábado, que está perto de finalizar a recuperação de um edema no músculo posterior da coxa direita.

Como chega o Mirassol De longe a maior surpresa do Brasileirão, o Mirassol tem a chance de fazer o 100% diante do Corinthians nesse Brasileirão, caso vença o jogo deste sábado. O Leão está na 5ª colocação e sonha com uma classificação para a Libertadores, mas vem de dois jogos sem vencer. O time de Rafael Guanaes vem de derrota para o Atlético-MG e um empate em casa diante do Red Bull Bragantino.