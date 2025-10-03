Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CBF define data de jogo do Fluminense contra Ceará

CBF define data de jogo do Fluminense contra Ceará

Partida válida pela 12ª rodada foi adiada por causa da participação do Tricolor no Mundial de Clubes
A CBF definiu nesta sexta-feira (3) a data e horário do jogo do Fluminense contra o Ceará, válido pela 12ª rodada do Brasileirão. Adiado por causa da participação do Tricolor no Mundial de Clubes, a partida vai ser realizada, portanto, no próximo dia 29, às 19h (de Brasília), no Maracanã, bem na semana dos jogos de volta das semifinais da Libertadores e Sul-Americana.

O Fluminense era o único clube brasileiro disputando três competições simultaneamente. Contudo, acabou eliminado pelo Lanús, da Argentina, nas quartas de final da Sul-Americana. Dessa forma, a semana que seria reservada para o jogo de volta da competição, ficou livre. Assim, portanto, a CBF aproveitou a oportunidade para marcar a partida contra o Ceará.

Semifinalista do Mundial de Clubes, o Fluminense teve dois jogos adiados. Além da partida contra o Ceará, o Tricolor também teve o duelo contra o Mirassol, válido pela 13ª rodada do Brasileirão, adiado. Assim, a CBF marcou recentemente o confronto para o próximo dia 8, às 21h (de Brasília), no Maião.

Fluminense vai ter maratona de jogos no Maracanã

O Fluminense vai ter uma maratona de jogos em casa neste mês. Afinal, o Tricolor enfrenta o Atlético, Juventude, Vasco, Internacional e Ceará no Maracanã. O único jogo fora de casa será contra o Mirassol. Assim, o primeiro compromisso da sequência será neste sábado (4), às 18h30 (de Brasília), contra o Galo, no Maracanã, pela 27ª rodada do Brasileirão.

A sequência de jogos consecutivos em casa vai ser possível por causa do acordo com o Vasco. Afinal, no início do ano, os clubes entraram em um acordo para disputar todos os clássicos de 2025 e 2026 no Maracanã, com torcida dividida. O acordo, aliás, também valerá para os jogos das semifinais da Copa do Brasil, em dezembro.

Dessa forma, mesmo sendo visitante no clássico, o Fluminense vai jogar no Maracanã. Portanto, depois do jogo contra o Mirassol, serão quatro jogos consecutivos diante da própria torcida. Assim, o técnico Luis Zubeldía vive a expectativa de recuperar a confiança do time e colocá-lo, de vez, na disputa por vaga no G6 do Brasileirão.

