CBF define data de jogo do Fluminense contra Ceará

O Fluminense era o único clube brasileiro disputando três competições simultaneamente. Contudo, acabou eliminado pelo Lanús, da Argentina, nas quartas de final da Sul-Americana. Dessa forma, a semana que seria reservada para o jogo de volta da competição, ficou livre. Assim, portanto, a CBF aproveitou a oportunidade para marcar a partida contra o Ceará.

A CBF definiu nesta sexta-feira (3) a data e horário do jogo do Fluminense contra o Ceará, válido pela 12ª rodada do Brasileirão. Adiado por causa da participação do Tricolor no Mundial de Clubes, a partida vai ser realizada, portanto, no próximo dia 29, às 19h (de Brasília), no Maracanã, bem na semana dos jogos de volta das semifinais da Libertadores e Sul-Americana.

Semifinalista do Mundial de Clubes, o Fluminense teve dois jogos adiados. Além da partida contra o Ceará, o Tricolor também teve o duelo contra o Mirassol, válido pela 13ª rodada do Brasileirão, adiado. Assim, a CBF marcou recentemente o confronto para o próximo dia 8, às 21h (de Brasília), no Maião.

Fluminense vai ter maratona de jogos no Maracanã

O Fluminense vai ter uma maratona de jogos em casa neste mês. Afinal, o Tricolor enfrenta o Atlético, Juventude, Vasco, Internacional e Ceará no Maracanã. O único jogo fora de casa será contra o Mirassol. Assim, o primeiro compromisso da sequência será neste sábado (4), às 18h30 (de Brasília), contra o Galo, no Maracanã, pela 27ª rodada do Brasileirão.

A sequência de jogos consecutivos em casa vai ser possível por causa do acordo com o Vasco. Afinal, no início do ano, os clubes entraram em um acordo para disputar todos os clássicos de 2025 e 2026 no Maracanã, com torcida dividida. O acordo, aliás, também valerá para os jogos das semifinais da Copa do Brasil, em dezembro.

Dessa forma, mesmo sendo visitante no clássico, o Fluminense vai jogar no Maracanã. Portanto, depois do jogo contra o Mirassol, serão quatro jogos consecutivos diante da própria torcida. Assim, o técnico Luis Zubeldía vive a expectativa de recuperar a confiança do time e colocá-lo, de vez, na disputa por vaga no G6 do Brasileirão.