Cássio destaca postura do Cruzeiro em empate com o Flamengo: “Feliz com o resultado”

Após o apito final, o goleiro Cássio valorizou o empate e o ponto conquistado no Maracanã para a sequência do Cruzeiro na competição e destacou que a Raposa fez quatro pontos contra o Rubro-Negro nesta temporada.

De olho na liderança do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro visitou o Flamengo na noite desta quinta-feira para tentar diminuir a distância – ou evitar que ela aumentasse. A Raposa segurou um empate sem gols e o ponto fora de casa foi classificado como importante para a equipe.

“Feliz com o resultado. Se pegar no Brasileiro, quantos times conseguiram fazer quatro pontos no Flamengo? Muito difícil, time muito competitivo, vai brigar até o final. A gente veio, lutou, também uma resposta do nosso time. Contra o Vasco a gente não conseguiu fazer grande jogo. E vem aqui hoje, jogo difícil, de confronto lá na frente, e consegue fazer um grande jogo com luta, dedicação, empenho”, disse Cássio.

O goleiro também aproveitou para pedir “mais respeito” ao Cruzeiro. Cássio pontuou que o elenco celeste merece ser mais valorizado, visto que está na briga pelo título com equipes que estão brigando por conquistas há várias temporadas.

“O Cruzeiro vem disputando na frente contra times que vêm há cinco, seis anos, com grandes elencos, brigando por título. Cruzeiro vem fazendo grande Campeonato, está na semifinal da Copa do Brasil, trazendo o orgulho do torcedor de volta. Isso é importante para nós. A gente merece mais respeito”.