Caçula de Garrincha, MC Pink morre aos 44 anos, no Rio

Caçula do lendário Manoel Francisco dos Santos, conhecido como Garrincha, Lívia dos Santos morreu na última terça-feira (30), aos 44 anos. A artista residia em Bangu, na Zona Oeste do Rio, com a filha e faleceu vítima de insuficiência cardíaca. Lívia nasceu fruto do relacionamento entre Garrincha e Vandérleia de Oliveira Vieira, tida como caçula das 14 filhas reconhecidas pelo ex-jogador. Um dos ídolos máximos da história do Botafogo, o craque se destacava entre os maiores dribladores da história do futebol mundial.

O ídolo, aliás, morreu com uma idade próxima à da filha, aos 49 anos, em 1983. Entre a música e o esporte A trajetória de Lívia começou cedo no universo artístico. Aos 14 anos, ela adotou o nome artístico de ‘MC Pink’ e lançou o “Rap do Garrincha”. Trata-se de uma homenagem direta ao pai e que fez relativo sucesso na cena do rap nacional dos anos 1990. A música exaltava as origens do craque e sua influência como ícone do futebol brasileiro. Apesar do início promissor na música, Lívia optou por mudar de rumo e tentou carreira esportiva. Chegou a integrar as categorias de base do Vasco da Gama, atuando como atleta de futebol feminino, mas não seguiu adiante na modalidade. Após as tentativas, Lívia Santos acabou se afastando dos holofotes nas décadas seguintes.

Despedida emocionada A filha de Lívia confirmou a morte da mãe através de uma homenagem nas redes sociais: “Te amo, minha estrelinha mais linda”, iniciou. Em outro trecho, a jovem desabafou sobre a dura perda: “É, mamãe, não consigo acreditar que você se foi. Parece que foi ontem gente estava juntas no quarto rindo de tudo. Mas Deus tinha outros planos para você. Essa dor nunca vai sair de mim, mas saiba que eu te amo muito e sempre vou te amar”, escreveu. A despedida comoveu internautas, especialmente fãs do eterno camisa 7 da Seleção Brasileira. Muitos enviaram mensagens de apoio à família e relembraram o legado do jogador dentro e fora dos gramados.