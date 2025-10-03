Botafogo recorre à garotada outra vez. Davide pede cautela

'Não vamos pressioná-los', avisa o técnico do Glorioso, sobre o suporte que a base deu na lista de relacionados das últimas partidas

Para Davide Ancelotti, a molecada tem qualidade, mas o Botafogo não pode queimar etapas com estes jovens da base. Um pouco de cautela não faz mal a ninguém.

Pela terceira vez consecutiva, por conta do número alto de baixas, o técnico do Botafogo, Davide Ancelotti, terá que recorrer à garotada da base alvinegra. Para o compromisso contra o Internacional, neste sábado (4), no Beira-Rio , pela rodada 27 do Campeonato Brasileiro, o treinador italiano selecionou o goleiro Rhyan, o lateral-esquerdo Abdias, o zagueiro Justino, o meia Zappelini e o centroavante Kadir. Os defensores de linha, aliás, figuram na lista do time profissional pela primeira vez.

“Não temos que colocar muita pressão neles, até porque é um momento decisivo, onde os resultados não acompanharam muito, então não queremos colocar muita pressão neles, e também porque temos muitos jogadores no elenco”, justificou o italiano, após a vitória do Botafogo sobre o Bahia por 2 a 1, na última quarta-feira (1), no Estádio Nilton Santos, pelo Brasileirão.

Dentre os chamados pela comissão técnica, o único que entrou em campo foi o centroavante Kadir. No Mais Tradicional desde agosto, o panamenho entrou no fim dos jogos contra Grêmio e Fluminense. O garoto recebeu elogios do chefe.

“Temos um elenco muito grande, com muitos jogadores, então, não temos muito espaço para os jogadores da base. Nós temos jogadores treinando conosco que são interessantes. Agora, no último jogo, jogou poucos minutos, mas Kadir é um jogador interessante, um atacante que tem qualidade, que está treinando, melhorando”, argumentou o treinador italiano.

