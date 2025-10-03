Atlético viaja para enfrentar o Fluminense; veja relacionados

Jorge Sampaoli terá quatro titulares de volta após suspensão; zagueiro Lyanco fica de fora do confronto / Crédito: Jogada 10

O Atlético Mineiro divulgou nesta sexta-feira (3), a lista dos jogadores relacionados para o confronto contra o Fluminense, neste sábado (4), no Maracanã. As equipes, portanto, vão se enfrentar às 18h30 (de Brasília), pela 27° rodada do Campeonato Brasileiro. Dessa forma, o Galo embarcou rumo ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira. Além da comissão técnica, 23 jogadores vão estar à disposição para o confronto.

O técnico Jorge Sampaoli não vai poder contar com o zagueiro Lyanco, pois ele recebeu o terceiro cartão amarelo no empate contra o Juventude na última rodada. Assim, ele vai cumprir suspensão automática. Por outro lado, o goleiro Everson, o zagueiro Junior Alonso, o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o atacante Hulk ficaram fora da última rodada para cumprirem suspensão, voltam a ser opção. Vale ressaltar ainda que Hulk, um dos principais jogadores do Atlético, não vive bom momento. Afinal, o atacante não marca gol há quase dois meses. Além disso, chegou a ser opção no banco na vitória contra o Mirassol.

Confira os relacionados Goleiros Everson

Gabriel Delfim

Robert Zagueiros Junior Alonso

Ruan Tressoldi

Iván Román

Vitor Hugo Laterais Caio

Natanael

Saravia

Guilherme Arana