Atlético estuda permanência de Vitor Hugo, mas Bahia quer venda em definitivo

Emprestado até o fim do ano, zagueiro agrada a Sampaoli e clube mineiro avalia a compra; time baiano descarta um novo empréstimo
Titular absoluto do Atlético desde a chegada do técnico Jorge Sampaoli, o zagueiro Vitor Hugo pode permanecer no clube para o próximo ano. A diretoria do Galo, aliás, estuda a possibilidade de contratar o jogador em definitivo. O atleta pertence ao Bahia e está emprestado apenas até o final desta temporada. O time baiano, contudo, já definiu suas condições para o negócio.

O Bahia só aceita negociar o zagueiro em definitivo. A possibilidade de um novo empréstimo para o clube mineiro está totalmente descartada. O Atlético, por sua vez, ainda não fez um contato oficial sobre o assunto. O clube, que está em fase de planejamento para 2026, começou as conversas sobre a formação do elenco no último mês. As informações são do portal ge.

Questionado sobre seu futuro, Vitor Hugo desconversou. O zagueiro preferiu falar sobre o bom momento que vive, após um início de desconfiança da torcida.

“Eu cheguei com uma desconfiança de parte da torcida, mas a confiança total do professor Cuca que falou ‘vem que vou te recuperar’. Infelizmente, ele caiu, mas o professor Sampaoli entrou e está me dando sequência e ritmo”, disse o jogador.

O técnico Sampaoli, inclusive, rasgou elogios ao seu titular. O zagueiro, que marcou dois gols nos últimos seis jogos, virou peça fundamental na equipe.

“É um jogador que tem uma grande capacidade de aprender e interpretar o que quero. Tem um bom comportamento na linha defensiva (…) Para mim também foi uma surpresa grata, porque nos deu muita segurança”, afirmou o treinador argentino.

