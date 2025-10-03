Arsenal x West Ham: onde assistir, escalações e arbitragem

Arsenal x West Ham: onde assistir, escalações e arbitragemTimes se enfrentam no Emirates Stadium, em Londres, pela 7ª rodada da Premier League 2025/26
A bola volta a rolar na Premier League 2025/26. Neste sábado (4), Arsenal e West Ham se enfrentam às 11h (de Brasília), no Emirates Stadium, no clássico londrino que movimenta a 7ª rodada do Campeonato Inglês.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
Como chega o Arsenal
Os Gunners chegam embalados com uma sequência de três vitórias na temporada. O time é o atual vice-líder da Premier League com 13 pontos e vem de uma vitória por 2 a 1 sobre o Newcastle, de virada, fora de casa, na rodada passada. Além disso, no meio de semana, o Arsenal venceu o Olympiacos por 2 a 0, com direito a gol do brasileiro Gabriel Martinelli pela 2ª rodada da fase de liga da Champions.
Contudo, o técnico Mikel Arteta segue com alguns problemas no elenco. Isto porque Piero Hincapié, Noni Madueke, Kai Havertz e Gabriel Jesus, lesionados, seguem como desfalques para o time.
Como chega o West Ham
Por outro lado, os Hammers vivem uma situação oposta. O time não faz um bom início de temporada e está na penúltima posição da Premier League, com quatro pontos em seis jogos.
No entanto, o West Ham vem de um empate por 1 a 1 com o Everton, que encerrou uma sequência de derrotas na Premier League. Ou seja, uma vitória diante do Arsenal pode tirar a equipe da zona de rebaixamento e virar a chave no clube para se recuperar na competição.
Além disso, o West Ham aposta no início de trabalho do técnico Nuno Espírito Santo, que fez sua estreia na partida contra o Everton, para sair desta fase ruim.
Por fim, os Hammers têm duas baixas confirmadas para o jogo deste sábado. Trata-se de Tomás Soucek cumpre o último dos três jogos de suspensão após o cartão vermelho direto recebido contra o Tottenham, além de George Earthy, lesionado.
ARSENAL X WEST HAM
7ª rodada da Premier League
Data e horário: sábado, 04/10/2025, às 11h (de Brasília).
Local: Emirates Stadium, em Londres.
ARSENAL: David Raya; Jurriën Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori; Martín Zubimendi, Declan Rice, Martin Odegaard; Bukayo Saka, Eberechi Eze, Viktor Gyökeres. Técnico: Mikel Arteta.
WEST HAM: Alphonse Areola; Kyle Walker-Peters, Konstantinos Mavropanos, Max Kilman, El Hadji Malick Diouf; Soungoutou Magassa, Mateus Fernandes, Lucas Paquetá; Jarrod Bowen, Crysencio Summerville, Niclas Füllkrug. Técnico: Nuno Espírito Santo.
Árbitro: John Brooks.
Auxiliares: Simon Bennett e Mat Wilkes.
VAR: Michael Oliver.
