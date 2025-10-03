Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Argentina divulga convocação para amistosos com dois nomes do Palmeiras

Únicos representantes do futebol brasileiro na lista são Aníbal Moreno e Flaco López
Em momento de realizar testes, a seleção da Argentina divulgou, nesta sexta-feira (3), sua lista de convocados para os amistosos na Data Fifa de outubro contra Venezuela e Porto Rico. E dois nomes conhecidos do público brasileiro, casos de Aníbal Moreno e Flaco López (ambos do Palmeiras) estão na relação do técnico Lionel Scaloni para os jogos nos dias 10 e 13 deste mês, respectivamente.

Apesar de companheiros de equipe e frequentadores do selecionado de seu país na base, eles vivem situações distintas na atual lista. Mesmo sem ter entrado em campo, esta é a segunda oportunidade consecutiva em que o atacante do Palmeiras é convocado. Por sua vez, Aníbal vive uma experiência inédita quando o assunto é a seleção principal.

Além das figuras em questão, Scaloni elencou uma série de nomes que não possuem convocações frequentes para a Albiceleste. São os casos, por exemplo, do goleiro Facundo Cambeses (Racing) e do zagueiro Lautaro Rivero, que assumiu recentemente a titularidade no sistema defensivo do River Plate.

A convocatória também fica marcada pelo retorno de nome que esteve presente na histórica campanha do título da Argentina na Copa do Mundo de 2022. Expulso no duelo contra a Colômbia, pela antepenúltima rodada das Eliminatórias, Enzo Fernández sequer foi chamado para os dois últimos compromissos contra Venezuela (vitória por 3 a 0) e Equador, no revés por 1 a 0.

Lista da Argentina para a Data Fifa de outubro

