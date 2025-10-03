Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após empréstimo, Vasco necessita de aprovações externas para vender a SAF; entenda

Possível troca no controle da SAF cruz-maltina irá depender, no momento, da anuência da Crefisa, assim como da Justiça
Depois de acertar um empréstimo com a Crefisa, na quarta-feira (1), o Vasco necessita de aprovações externas para uma possível venda da SAF. Afinal, por causa deste financiamento, o clube precisa da anuência da instituição financeira, assim como da Justiça, por estar em recuperação judicial, caso inicie uma negociação neste momento.  A informação é do portal “ge”.

Internamente, o Cruz-Maltino entende este movimento como algo comum. Isso porque o credor precisa conhecer de quem receberia a quantia em caso de uma venda do controle societário. Diante disso, qualquer venda pode afetar as condições e possibilidades de pagamento.

Além disso, a Justiça e a Administração Judicial (AJ) precisam aprovar a realização do empréstimo, assim como quaisquer outras movimentações, como antecipações de crédito ou receitas.

Aprovação do financiamento

A AJ reconheceu a urgência do financiamento, entretanto frisou a necessidade de um plano detalhado para a utilização dos recursos. Ela também citou que, como envolve 20% da SAF como garantia, a operação depende de aval do Conselho Deliberativo do Vasco.

Dessa forma, no documento, o clube se comprometeu a não modificar o grupo de controle da SAF e a estrutura societária sem a prévia autorização da Crefisa, até 8 de junho de 2026.

Antes de acertar com a Crefisa, o Cruz-Maltino abriu uma concorrência para escolher a instituição financeira que cederá os R$ 80 milhões. Quantia esta que será voltada à para despesas correntes como salários, fornecedores estratégicos e obrigações trabalhistas e fiscais.

Por fim, os 20% da SAF do Vasco só seriam da Crefisa em caso de descumprimento das condições do empréstimo. O clube terá 12 meses de carência e deve pagar em amortizações trimestrais e quitações em até 36 meses.

